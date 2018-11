Marznące opady, niewykluczony silny mróz. Prognoza zagrożeń pogodowych - 28-11-2018 W kolejnych dniach pogoda może stanowić zagrożenie. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują wydanie ostrzeżeń przed silnym wiatrem, mrozem i marznącymi opadami deszczu. czytaj dalej

Mroźne Podkarpacie

W czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 3 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach wyniesie 60 kilometrów na godzinę, powieje z południowego wschodu. Na Wybrzeżu możliwe są porywy dochodzące do ponad 80 kilometrów na godzinę.

W piątek na zachodzie Polski po południu może spaść słaby deszcz, na pozostałym obszarze możemy liczyć na słońce. Termometry pokażą od -4 st. C na Podkarpaciu do 4 st. C na Ziemi Lubuskiej. Południowy wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, okresami jego porywy mogą osiągać do 80 km/h.

Wiatr osłabnie

Sobota na zachodzie Polski upłynie pod znakiem deszczu ze śniegiem, w pozostałych regionach padać nie będzie. Zacznie jednak robić się cieplej. Temperatura wyniesie od -4 st. C na Podkarpaciu do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, powieje z południa.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni (Ventusky.com)

Słoneczna niedziela

W niedzielę w całym kraju możemy spodziewać się słonecznej pogody. Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na Podkarpaciu do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Nawet 9 stopni Celsjusza

W poniedziałek opady deszczu będą utrudnieniem w całym kraju. Termometry pokażą od 1 st. C na Podlasiu do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z kierunków południowych. Chwilami rozpędzi się do 60 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek