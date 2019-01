Najbliższe dni pod znakiem deszczu i śniegu. Miejscami porywisty wiatr

Kilkanaście stopni mrozu, oblodzenia. Alerty i prognoza zagrożeń pogodowych - 10-01-2019 W czwartek i w kolejnych dniach pogoda da się nam we znaki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w kilku województwach prognozuje silny mróz. Wydano alerty meteorologiczne. Miejscami może wzrastać poziom wody w rzekach. czytaj dalej

Pogodą w Polsce rządzi aktualnie niż Donald, którego centrum znajduje się nad Skandynawią. Odchodzi od niego ciepły front atmosferyczny, który już w piątek przyniesie na zachodzie kraju opady.

Piątek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Mieszkańcy południowej Polski mogą spodziewać się zanikających, przelotnych opadów śniegu. Poza tym synoptycy prognozują krótkotrwałe, ale dość intensywne opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Nawierzchnie będą śliskie. Temperatura maksymalna wyniesie od -11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W północnej części kraju wiatr będzie dość silny. Powieje w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę, na Wybrzeżu ponad 70 km/h.

Maksymalnie 5 stopni

W sobotę będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na zachodzie prognozuje się opady śniegu przechodzące w deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami okaże się silniejszy.

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Popada śnieg i deszcz

W niedzielę na wschodzie kraju popada śnieg. Poza tym możliwe są opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, powieje z zachodu.

Prognoza na sobotę i niedzielę

Miejscami nadal wietrznie

Poniedziałek będzie pochmurny z opadami śniegu. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, powieje z północnego zachodu. Wiatr rozpędzi się w porywach do 40-70 km/h.

Wideo Opady w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Miejscami powieje silny wiatr

We wtorek na północy kraju synoptycy prognozują opady śniegu. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, powieje z północnego zachodu. Rozpędzi się w porywach do 40-70 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek