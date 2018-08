Czy idziemy na rekord? I co nas czeka po niezwykle upalnych dniach? Synoptyk odpowiada - 08-08-2018 - Na krańcach zachodnich kraju, na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku temperatura osiągnie bądź nawet przekroczy 35 stopni - powiedziała w środę we "Wstajesz i wiesz" synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek. Czy zostanie pobity rekord najwyższej temperatury? czytaj dalej

Miejscami do 60 litrów deszczu

W czwartek na Pomorzu i zachodzie kraju oraz miejscami w centrum i na południu zachmurzenie będzie kłębiaste, umiarkowane i duże. Wystąpią też przelotne opady deszczu i burze z gradem. Podczas nich spadnie do 10-40 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr osiągnie prędkość w porywach do 90 kilometrów na godzinę. Niebo nad pozostałymi regionami okaże się pogodne. Temperatura maksymalna wyniesie od 30 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 33 st. C w centrum kraju do 36 st. C w Dolnym Śląsku. Na ogół słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z południowego wschodu.

W piątek zachmurzenie będzie kłębiaste, umiarkowane i duże. Z północnego zachodu w głąb kraju przemieszczą się przelotne opady deszczu i burze z gradem. Wyładowaniom mają towarzyszyć opady deszczu rzędu 10-60 l/mkw. i wiatr o porywach do 80-100 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 30 st. C w centrum kraju do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny, z kierunków południowych. Od zachodu będzie skręcać na zachodni.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Chwila wytchnienia

W sobotę na północnym wschodzie i południowym zachodzie Polski zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Okresami popada deszcz do 5-20 l/mkw. W Karpatach zagrzmi. Poza tym pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 22 st. C na Podkarpaciu, przez 25 st. C w centrum do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Na ogół słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr powieje z północnego zachodu. W burzach stanie się silny.

Prognoza pogody na piątek i sobotę

Wideo Potencjalne burze w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Pogodny koniec tygodnia

Niedziela przyniesie pogodną aurę w całym kraju. Temperatura wyniesie maksymalnie od 25 st. C na wschodzie, przez 28 st. C w centrum do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

Powrót upału

Nowy tydzień rozpocznie się pogodnie w całej Polsce. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27 st. C na Podlasiu, przez 31 st. C w centrum do 33 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr okresami stanie się dość silny. Powieje z południa.