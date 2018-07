W Polsce mamy "pogodowy kocioł". Opady mogą być problemem - 14-07-2018 Niż znad Białorusi kształtuje pogodę w niemal całej Polsce. Związane z nim są intensywne opady deszczu. O pogodzie w najbliższych dniach opowiadał we "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 prezenter pogody Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

Wciąż pogodny zachód

Niedziela będzie przeważnie deszczowa. Przelotne opady i burze, lokalnie z gradem, ominą tylko regiony zachodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. W porywach osiągnie prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Również w poniedziałek pogodnie będzie tylko na zachodzie kraju. W pozostałych regionach wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze. Lokalnie może spaść grad. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, w porywach do 90 km/h.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dniu (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Wideo Potencjalne burze w najbliższych dniach (ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Cały kraj w strugach deszczu

We wtorek przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem, pojawią się nad całym krajem. Termometry wskażą maksymalnie od 23 st. C na Pomorzu do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W porywach do 90 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Do 28 stopni

W środę pogodnie będzie tylko na zachodzie kraju. W pozostałych regionach popada przelotny deszcz, a na Suwalszczyźnie zagrzmi. Podczas burz lokalnie może spaść grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na wschodzie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z północnego zachodu. W porywach burzowym osiągnie prędkość do 80 km/h.

Wideo Opady deszczu i potencjalny rozwój burz zaznaczony czerwonymi kropkami, w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Okresami dość silny wiatr

Także w czwartek pogodne będą tylko regiony zachodnie. Na pozostałym obszarze Polski wystąpią przelotne opady deszczu, a na Suwalszczyźnie burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany i dość silny, północno-zachodni. Prędkość porywów burzowych dojdzie do 70 km/h.