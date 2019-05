Najbliższe dni z deszczem, porywistym wiatrem i burzami z gradem

W części kraju możliwe alarmy przed burzami - 10-05-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może wydać ostrzeżenia przed burzami. Zagrożone są województwa kujawsko-pomorskie i pomorskie. czytaj dalej

Porywisty wiatr i burze

Na sobotę synoptycy prognozują zachmurzenie umiarkowane i duże. W pasie od Wybrzeża i Pomorza, przez Kujawy, Wielkopolskę, Ziemię Łódzką, po Jurę Krakowsko-Częstochowską na ogół będzie bez opadów. W pozostałych regionach przelotnie popada deszcz o sumie do 5-20 litrów wody na metr kwadratowy. Na wschodzie oraz południowym zachodzie kraju mogą wystąpić burze z gradem. Termometry pokażą od 16 stopni Celsjusza na Pomorzu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C w Małopolsce. Wiatr zachodni, skręcający na zachodzie na południowo-wschodni, będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W burzach powieje silnie, może rozpędzić się do 90 kilometrów na godzinę.

W niedzielę wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. W wielu regionach okresami popada deszcz do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, w centrum i na południu mogą pojawić się burze. Tylko na wschodnich krańcach kraju będzie bez opadów. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej, przez 17 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr południowo-wschodni, tylko na zachodzie północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W burzach powieje silnie, do 90 km/h.

Zapowiada się pochmurny poniedziałek, wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie. Oprócz tego przelotnie popada deszcz do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 12 st. C w centrum kraju i na Śląsku do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, północno-zachodni. W porywach może wiać z prędkością do 60 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Opady deszczu w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Pochmurno z opadami

Na wtorek synoptycy prognozują umiarkowane i duże zachmurzenie. Na południu wystąpią opady deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy, w górach możliwe są burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Śląsku do 16 st. C w centrum kraju. Wiatr północny, umiarkowany, okresami dość silny, w burzach może rozpędzić się do 90 km/h.

W środę będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na północnym zachodzie kraju bez opadów, poza tym okresami popada deszcz o sumie do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C na Podkarpaciu do 16 st. C w centrum kraju. Wiatr północno-wschodni powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie.

Prognoza pogody na wtorek i środę