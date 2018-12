Żółte alerty pogodowe. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu - 15-12-2018 Niedziela może przynieść w niektórych regionach intensywne opady śniegu. Miejscami prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej nawet o 14 centymetrów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla czterech województw. czytaj dalej

Poniedziałek ze śniegiem

Niedziela okaże się pochmurna, spodziewane są niewielkie przejaśnienia i opady śniegu - na wschodzie może spaść do 5 centymetrów. Może być ślisko. Temperatura wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 0 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Początek tygodnia na północy okaże się pochmurny, popada też śnieg. Mieszkańcy pozostałych regionów kraju mogą liczyć na chwile ze słońcem. Na termometrach zobaczymy od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa.

Znowu popada śnieg

We wtorek na zachodzie i w centrum kraju możemy spodziewać się pochmurnej aury z opadami śniegu, przechodzącymi w deszcz ze śniegiem i w deszcz. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Temperatura wyniesie od -3 st. C na Podlasiu do 2 st. C na Pomorzu. Z południa powieje okresami umiarkowany wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Kolejne dni pochmurne

Środa będzie w całym kraju pochmurna. Termometry pokażą od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy z południa.

W czwartek niebo także będzie przykryte chmurami w całej Polsce. Na termometrach zobaczymy od -5 st. C na Suwalszczyźnie do -1 st. C na Pomorzu. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na środę i czwartek