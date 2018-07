"Najbliższe dwa dni będą mokre na północy". Może spaść nawet 100 litrów deszczu

Niż znad północnych Niemiec przyniesie do Polski opady deszczu - miejscami intensywne. O pogodzie w najbliższych godzinach i kolejnych dniach opowiadał we "Wstajesz i wiesz" prezenter TVN Meteo Tomasz Wasilewski.

Środa będzie obfitowała w burze, a w niektórych regionach również w intensywne opady deszczu. Już rano mocno padało na północnym zachodzie kraju.

- To są opady silne, które w ciągu dwóch najbliższych dni mogą być jeszcze silniejsze - opowiadał we

"Wstajesz i wiesz" prezenter TVN Meteo Tomasz Wasilewski. Taka pogoda jest związana z niżem, którego centrum w środę rano znajdowało się nad północnymi Niemcami.

Przelotne nie znaczy słabe

- Od tego niżu odchodzi front atmosferyczny, który jest między innymi nad naszym krajem. To właśnie z nim są związane dzisiejsze przelotne opady i burze - tłumaczył Wasilewski. Zaznaczył, że to, że opady będą mieć charakter przelotny, nie oznacza, że okażą się słabe. - One mogą być silne, zwłaszcza tam, gdzie jest blisko do niżu i gdzie znajduje się front, czyli nad zachodnią Polską.

Intensywne opady deszczu są związane z niżem znad Niemiec

Ulewy na północy

Jak mówił Wasilewski, w czwartek centrum niżu przesunie się nad Polskę - nad Trójmiasto. Przyniesie ulewy, które będą pojawiać się nad północną i północno-zachodnią Polską już w środę. Mogą pozostać nad tym regionem do piątku.

- Ten deszcz i burze mogą być tak intensywne, że synoptycy mówią, że w ciągu dwóch-trzech dni na północnym zachodzie kraju może spaść nawet 100 litrów wody na metr kwadratowy - powiedział Wasilewski. Zaznaczył, że takie sumy opadów mogą występować głównie lokalnie i nie wszędzie.

Nad północą Polski mogą występować ulewy

Prawdopodobna poprawa od piątku

Do piątku padać może w całej Polsce. - W pozostałych miejscach też będą opady i czasami burze, ale tutaj zjawiska będą zdecydowanie mniej intensywne - tłumaczył prezenter. Pogoda ma się poprawić w piątek.

- Najbliższe dwa dni będą mokre na północy, a później, pod koniec tygodnia, będzie lepiej - podsumował.

