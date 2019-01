Najcieplej w Szczecinie, najwięcej śniegu na wschodzie. Prognoza pogody na 27. Finał WOŚP

ZOBACZ NASZ SPECJALNY SERWIS WOŚP 2019 W TVN24: https://www.tvn24.pl/wosp-2019

W niedzielę, kiedy to po raz 27. zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, będzie pochmurno. Na zachodzie i w centrum kraju wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem do trzech litrów na metr kwadratowy. Śnieg sypnie na południu i wschodzie. Miejscami, zwłaszcza w Lublinie i w Suwałkach, mogą pojawić się zawieje i zamiecie śnieżne. To dlatego, że południowo-zachodni wiatr w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Na termometrach zobaczymy od jednego do siedmiu stopni Celsjusza. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 3 st. C w Warszawie, 2 st. C w Rzeszowie, 6 st. C we Wrocławiu, 7 st. C w Szczecinie, 3 st. C Krakowie, 5 st. C w Poznaniu i 4 st. C w Gdańsku.

Wideo Opady w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku