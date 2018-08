Najgorętsze tego lata na razie Świnoujście. Synoptyk: w czwartek temperatura zbliży się do rekordu sierpnia

Prognoza pogody na dziś: żar i burze. Niż Oriana przyniesie nam groźną pogodę - 09-08-2018 W środę padł tegoroczny rekord gorąca, czwartek zapowiada się równie upalnie. Ponadto będzie burzowo. W wielu miejscach kraju deszcz może padać bardzo intensywnie. To "zasługa" niżu Oriana, którego centrum jest nad Niemcami. czytaj dalej

- Na zachodzie temperatura wzrosła w zaokrągleniu do 37 stopni. Ale jeśli chcemy podać dokładnie, to w Świnoujściu było 36,8. I to jest rekord - powiedział w czwartek w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24 synoptyk TVN Meteo Wojciech Raczyński.

Jeszcze w środę późnym popołudniem wstępne dane pokazywały, ze rekord lata padł w zachodniopomorskiej Trzebieży.

- Mamy nowy rekord tego lata i 2018 roku, to jest 36,6 stopnia. Taką temperaturę odnotowano w środę o godzinie 16 w Trzebieży w województwie zachodniopomorskim. O godzinie 17 temperatura spadła tam już do 35,6 st. C - opowiadał w środę w "Faktach po południu" Tomasz Wasilewski, prezenter pogody TVN Meteo.

Z najnowszych, już kompletnych danych zebranych przez Raczyńskiego i Wasilewskiego wynika, że po Świnoujściu najgorętszymi miejscami w kraju były: Słubice (36,6 st. C), Goleniów (36 st. C), Gorzów Wielkopolski (35,9 st. C), Zielona Góra (35,2 st. C).

Szansa na rekord

Także czwartek zapowiada się piekielnie gorąco.

- Będą bardzo wysokie temperatury. Wczoraj na zachód od Polski, w rejonie Berlina, było 38 stopni, czyli bardzo gorąco. Zwrotnikowe powietrze, gorące, będzie przesuwało się w naszym kierunku. Więc myślę, że dzisiaj również temperatura wzrośnie powyżej 36 stopni lokalnie, a nawet nie wiem czy nie dojdzie do 38 stopni - poinformował Raczyński. Jego zdaniem w czwartek temperatura zbliży się do rekordu sierpnia, który został ustanowiony w Słubicach 9 sierpnia 1992 roku - 38,6 stopni Celsjusza.

O rekordach

Do historycznego rekordu ciepła na terenie dzisiejszej Polski jednak jeszcze trochę brakuje. Padł on w 1921 roku w Prószkowie (znajdującym się na terenie obecnego województwa opolskiego) i wyniósł aż 40,2 st. C. To najwyższa wartość w historii pomiarów.

Mniej zabrakło do rekordu sierpnia, który wynosi 39 stopni Celsjusza. Padł w miejscowości Ceber (Dolnośląskie) 8 sierpnia 2015 roku.

Posłuchaj rozmowy z synoptykiem Wojciechem Raczyńskim:

Wideo Rozmowa o upała z Wojciechem Raczyńskim

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)