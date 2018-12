Najnowsza prognoza pogody na Boże Narodzenie. I deszcz, i zamiecie śnieżne

Pogoda na 16 dni: najzimniej będzie przed świętami - 16-12-2018 W przedświątecznym tygodniu do Polski napłynie mroźne powietrze. czytaj dalej

W kolejnych dniach czeka nas zimowa aura. Miejscami termometry pokażą nawet -4 stopnie, tak będzie między innymi na zachodzie. Od weekendu czeka nas zmiana w pogodzie, która będzie miała znaczący wpływ na warunki atmosferyczne podczas nadchodzących świąt.

Według najnowszych informacji synoptyków, w Wigilię czeka nas odwilż oraz miejscami intensywne opady deszczu. W całym kraju termometry pokażą temperaturę powyżej zera. Dopiero w drugi dzień świąt będziemy mogli liczyć na śnieg, ale dodatkowe utrudnienia sprawi nam porywisty wiatr, powodujący zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody na Wigilię

W Wigilię do Polski wkroczy front i zacznie napływać ciepłe powietrze polarno-morskie. W całym kraju spodziewane są opady deszczu, najsilniej popada na północy. Miejscami spadnie od 5 do nawet 20 litrów wody na metr kwadratowy. Jedynie na Podlasiu może popadać deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 10 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku, przez 9 st. C na Pomorzu Zachodnim, po 2 st. C w Suwałkach. Umiarkowany wiatr będzie wiał z zachodu, a jego prędkość wyniesie od 50 do 80 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognozowana temperatura w okresie świątecznym (Ventusky.com)

Prognoza pogody na pierwszy dzień świąt

Pierwszy dzień świąt upłynie pod znakiem deszczu i deszczu ze śniegiem w prawie całym kraju. Od opadów wolny będzie tego dnia Dolny Śląsk. Temperatura wyniesie od 8 st. C Dolnym Śląsku, przez 5-6 st. w centrum i na Pomorzu Zachodnim, po 3 st. C w Suwałkach na Podlasiu. Opady deszczu wyniosą od 1 do 5 l/mkw. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, rozpędzi się do 50-70 km/h.

Prognoza pogody na święta

Prognoza pogody na drugi dzień świąt

26 grudnia w całym kraju się ochłodzi, do Polski zacznie płynąć powietrze polarno-morskie. W całym kraju może spaść śnieg, miejscami przybędzie go nawet 5 centymetrów. Termometry pokażą od 4 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 2 st. C w regionach centralnych, po 0 st. C na Podlasiu. Wiatr będzie wiał z północnego zachodu, rozpędzi się do 50-70 km/h. Będzie powodował zamiecie i zawieje śnieżne.