Najpierw 35 stopni w cieniu. Potem "odejmowanie jednego-dwóch" dziennie

Upały i burze z gradem. Prawie cała Polska objęta ostrzeżeniami - 31-07-2018 Upały będą doskwierać nam do czwartku. Takiej pogodzie towarzyszyć będą gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami i pierwszego przed burzami z gradem. czytaj dalej

Przed nami kolejne upalne dni. - Od piątku temperatura zacznie się obniżać. To nie będzie skok, to nie będzie wyraźne ochłodzenie. To po prostu będzie takie odejmowanie jednego-dwóch stopni - mówił w "Dniu na żywo" TVN24 prezenter TVN Meteo Tomasz Wasilewski.

- W następnych dniach też będziemy stopniowo o dwa, o jeden stopień dziennie sobie odejmować. I myślę, że w niedzielę będziemy oddychać zupełnie innym powietrzem - dodał. Zaznaczył, że pod koniec tygodnia do Polski zacznie napływać powietrze z zachodu, a nie, jak do tej pory, znad Afryki.

Nawet 35 stopni

W środę synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie może pojawić się grad. Na termometrach zobaczymy od 29 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 35 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, w porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Wideo Potencjalne burze w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Upalne dni z burzami

Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, mogą wystąpić w czwartek. Termometry pokażą od 28 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 33 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni, w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h.

Pogoda w czwartek i piątek

W piątek tylko na Pomorzu będzie pogodnie. W pozostałych częściach kraju popada przelotny deszcz. Pojawią się też burze, lokalnie z gradem. Temperatura wyniesie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Północny wiatr okaże się słaby i umiarkowany, w porywach burzowych powieje do 90 km/h.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Porywisty wiatr

Na wschodzie Polski w sobotę popada przelotny deszcz. Prognozuje się burze, lokalnie z gradem. Poza tym będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni, w porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 km/h.

Pogoda w sobotę i niedzielę

W niedzielę synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu i burze - lokalnie z gradem. Termometry pokażą od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Towarzyszący wyładowaniom powieje do 90 km/h.