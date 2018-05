Pogoda na 16 dni: czeka nas upalny koniec maja - 27-05-2018 Drugi raz w tym miesiącu temperatura może osiągnąć, a nawet przekroczyć 30 stopni. czytaj dalej

Burze i ulewy

Wtorek będzie przeważnie pogodny. Jedynie na południowym zachodzie kraju zachmurzenie okaże się kłębiaste, umiarkowane i duże. W Sudetach i na Przedgórzu Sudeckim lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a także burze. Do Polski płynie ciepłe powietrze zwrotnikowe z południa, co spowoduje znaczny wzrost temperatury. Maksymalnie odnotujemy od 27 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Wybrzeżu Gdańskim, przez 30 st. C w centrum, do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, a w burzach silny. Powieje wtedy z prędkością w porywach do 90 kilometrów na godzinę.

W środę pogodny pozostanie jedynie wschód Polski. W pozostałych regionach zachmurzenie okaże się kłębiaste małe, jednak wzrastające do dużego. Prognozuje się przelotne opady deszczu oraz burze z gradem. Podczas nich może spaść 10-50 l/mkw. wody. Na termometrach zobaczymy od 27 st. C na Wybrzeżu, przez 29 st. C w centrum kraju, do 31 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-wschodni wiatr powieje przeważnie słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. W burzach okaże się silny, z porywami do 90-100 km/h.

Wideo Potencjalne burze w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Czwartek poniżej 30 stopni

W czwartek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu oraz burze z gradem ominą jedynie północny wschód Polski. Podczas burz może spaść 10-50 l/mkw. wody. Termometry wskażą maksymalnie od 25 st. C na Podlasiu, przez 28 st. C w centrum, do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Wschodni i północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W burzach rozpędzi się w porywach do 90-100 km/h.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Rozkład i suma opadów w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Przeważnie pogodnie

Piątek okaże się pogodny w większości kraju. Na południowym wschodzie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Wystąpią też przelotne opady deszczu oraz burze z gradem, podczas których spadnie do 10-40 l/mkw. wody. Temperatura wyniesie maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centrum, do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Przeważnie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr powieje ze wschodu i północnego wschodu. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 km/h.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Spokojna sobota

W sobotę pogoda się uspokoi, w całym kraju będzie pogodnie i bezdeszczowo. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Podlasiu, przez 22 st. C w centrum do 26 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wschodni i południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, a okresami dość silnie.