Najpierw chłodniejsze dni z upragnionym deszczem. Na horyzoncie ocieplenie

Niszczycielskie burze przeszły nad Polską. Jedna osoba nie żyje, prawie 300 uszkodzonych budynków - 22-06-2018 Łącznie w całym kraju strażacy wyjeżdżali ponad 4300 razy. Około 331 tysięcy gospodarstw w czwartek wieczorem nie miało prądu, trwa usuwanie awarii. Jedna osoba nie żyje, 10 jest rannych. Na Kontakt 24 wysyłaliście zdjęcia i nagrania pokazujące sytuację pogodową. czytaj dalej

Ledwo 20 stopni

W sobotę w całym kraju wystąpią przelotne opady deszczu, a na wschodzie również burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na południu do 20 st. C na północnym wschodzie. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 80 kilometrów na godzinę.

Również w niedzielę przewiduje się przelotne opady deszczu na terenie całej Polski. Na północnym wschodzie może też zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na zachodzie. Wiatr okaże się umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Podczas burz rozpędzi się do 70 km/h.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com | ventusky.com)

Pogodne Pomorze

W poniedziałek przelotne opady deszczu ominą tylko Pomorze, gdzie będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Pomorzu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północy.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wciąż z przelotnym deszczem

We wtorek pogodne okażą się jedynie regiony zachodnie. Na pozostałym obszarze popada przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Pomorzu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny.

Wideo Opady w najbliższych dniach (ventusky.com | wideo bez dźwięku)

Coraz cieplej

Również w środę przelotne opady deszczu wystąpią w większości Polski poza zachodem kraju. Na Suwalszczyźnie może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Pomorzu. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany, w porywach powieje do 70 km/h.