Najpierw deszcz, potem bardzo duże ocieplenie. Może być nawet 20 stopni

Przed nami pochmurne i deszczowe dni. Miejscami powieje też porywisty wiatr, który może rozpędzić się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pochmurnie i deszczowo

W środę na zachodnich krańcach Polski będzie pogodnie. W pozostałej części kraju przelotnie popada deszcz, lokalnie na północy możliwy jest także deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 stopni na Ziemi Lubuskiej. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, południowo-zachodni. W zachodniej części kraju w porywach może rozpędzić się do 40-60 kilometrów na godzinę.

W czwartek wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie, z którego przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 9 stopni na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach powieje z prędkością 40-60 kilometrów na godzinę.

Piątek również zapowiada się pochmurno - synoptycy prognozują zmienne zachmurzenie, przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 stopni na Pomorzu. Wiatr - na ogół umiarkowany, ale okresami silniejszy - powieje z zachodu.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Nawet 20 stopni

W sobotę będzie pochmurno, w wielu regionach wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr, umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę, a powieje z południowego zachodu.

Niedziela zapowiada się na ogół pogodnie. Tylko na Pomorzu przelotnie popada słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, umiarkowany i dość silny, południowo-zachodni, okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę