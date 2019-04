Najpierw dużo słońca i do 20 stopni. W weekend aura się popsuje

Skąd się biorą ptaki w miastach? - 01-04-2019 Najprawdopodobniej większość gatunków ptaków kolonizuje miasta z terenów wokół nich, nie zaś przylatuje z innych ośrodków miejskich. Do takich wniosków doszli naukowcy, którzy wykorzystali techniki molekularne do zbadania mechanizmów zajmowania miast przez łyski. czytaj dalej

Środa pogodna

Polska pozostanie pod wpływem potężnego wyżu z centrum nad Rosją. Z południa napływa ciepłe powietrze polarno-morskie.

Przed nami pogodna środa, tylko na zachodzie kraju i na Pomorzu pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, w porywach może rozpędzić się do 60-70 kilometrów na godzinę.

W czwartek i piątek do 20 stopni

Na czwartek synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy od 13 st. C na północnym wschodzie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, południowo-wschodni, który w porywach może rozpędzić się do 60-70 km/h.

Piątek również zapowiada się pogodnie, tylko na zachodzie i południu Polski będzie pochmurno z opadami deszczu o sumie do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Podlasiu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach powieje do 50 km/h.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Pochmurny weekend

W sobotę niebo przeważnie zasnuje się chmurami, na wchodzie wystąpią opady deszczu o sumie do 10 l/mkw. Będzie nieco chłodniej, maksymalna temperatura osiągnie od 12 st. C na wschodzie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu.

Również niedziela będzie pochmurna, choć z przejaśnieniami. Na północy i wschodzie kraju synoptycy prognozują okresowe opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 13 st. C na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr wschodni i południowo-wschodni powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę