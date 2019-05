Najpierw silny wiatr, później przymrozki. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń IMGW

"Zimni bracia będą przemieszczać się w kierunku Polski". Nadciąga arktyczny chłód - 30-04-2019 Prognoza pogody na majówkę może zawieść osoby planujące wypoczynek w plenerze. Od czwartku w pogodzie szykuje się zmiana. Zrobi się dużo chłodniej, miejscami w nocy może spaść deszcz ze śniegiem, pod koniec majówki spodziewane są przymrozki. O tym, co aura szykuje dla nas w najbliższych dniach, opowiadał w TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. czytaj dalej

W czwartek na północy Polski może powiać silniejszy wiatr. Z tego powodu synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alerty dotyczą województw:

- pomorskiego, we wszystkich powiatach. Przewiduje się wystąpienie silnego zachodniego wiatru o średniej prędkości od 30 do 50 kilometrów na godzinę, w porywach do 85 km/h. Ostrzeżenia obowiązywać będą w czwartek od godziny 5 do godz. 20;

- zachodniopomorskiego, obowiązują w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin, białogardzkim, kołobrzeskim. Synoptycy prognozują silny wiatru z zachodu o średniej prędkości od 30 do 45 km/h, w porywach do 80 km/h. Alerty ważne będą w czwartek od godziny 5 do godz. 19.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

W czwartek silnie powieje

Silne porywy wiatru poza regionami objętymi ostrzeżeniami mogą również wystąpić w województwie warmińsko-mazurskim. W ciągu dnia na północnym zachodzie i północy województwa przewiduje się południowo-zachodni i zachodni wiatr o średniej prędkości 25-35 km/h. W porywach może rozpędzać się do 75 km/h.

Ostrzeżenia pojawią się między godziną 7.30 w czwartek a 7.30 w piątek.

Prognoza zagrożeń na czwartek

Piątek z przymrozkami

Piątek w wielu regionach zapowiada się dość chłodno. Synoptycy IMGW mogą wydać alerty przed przymrozkami w województwach:

- zachodniopomorskim i kujawsko-pomorskim - gdzie temperatura powietrza wyniesie do -1 stopni Celsjusza, a przy gruncie do -3 st. C;

- pomorskim - gdzie prognozuje się spadek temperatury do -2 st. C, zaś przy gruncie do -4 st. C;

- warmińsko-mazurskim - w którym temperatura powietrza spadnie miejscami do -1 st. C, natomiast przy gruncie sięgnie -3 st. C;

- mazowieckim i podlaskim - w których sobotę nad ranem miejscami prognozuje się spadek temperatury do -1 st. C, a przy gruncie do -3 st. C.

Alerty pojawią się między godziną 7.30 w piątek a 7.30 w sobotę.

Prognoza zagrożeń na piątek

Chłodna sobota

Również w sobotę IMGW prognozuje się wystąpienie przymrozków. Ostrzeżenia mogą dotyczyć województw:

- zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego - w których temperatura temperatura powietrza wyniesie do -1 st. C, a przy gruncie do -3 st. C;

- lubuskiego i wielkopolskiego - gdzie w niedzielę nad ranem miejscami prognozuje się spadek temperatury do -1 st. C, a przy gruncie do -2 st. C;

- dolnośląskiego - gdzie w niedzielę nad ranem miejscami prognozuje się spadek temperatury do -2 st. C, a przy gruncie do -4 st. C;

- pomorskiego - gdzie temperatura spadnie do -3 st. C, zaś przy gruncie do -5 st. C;

- mazowieckiego - w którym w niedzielę nad ranem miejscami prognozuje się spadek temperatury do -1 st. C, natomiast przy gruncie do -3 st. C.

Alarmów należy spodziewać się między godziną 7.30 w sobotę a 7.30 w niedzielę.

Prognoza zagrożeń na sobotę

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Definicja IMGW mówi, że alert pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak wynika z definicji, prognozy zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.