Najpierw uderzenie ciepła, później ochłodzenie i śnieg

"Makowa apokalipsa". Fala turystów zalała kwitnące wzgórza - 21-03-2019 W południowej Kalifornii wzgórza zabarwiły się na pomarańczowo od kwitnących maków. Ukwiecone tereny przyciągnęły tysiące turystów, którzy chętnie fotografowali się w kwiatach. Fala amatorów selfie szybko zmieniła się jednak w koszmar mieszkańców. czytaj dalej

W sobotę na północy kraju będzie pochmurno. Pojawią się również słabe opady deszczu, rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach na niebie wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 12 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum, do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami na północy może okazać się silniejszy.

Powrót zimy

Niedziela zapowiada się pochmurno, ale pojawią się rozpogodzenia. Na południu może słabo popadać deszcz - opady nie będą większe niż 5 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum, do 13 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, na północy mocniej.

W poniedziałek czeka nas pochmurna aura z przejaśnieniami oraz przemieszczające się od północy w głąb kraju opady deszczu. Nie powinny być większe niż do 5-15 l/mkw, ale stopniowo zmienią się w deszcz ze śniegiem lub mokry śnieg do 2-5 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 7 st. C w centrum, do 10 st. C na Podkarpaciu. Umiarkowanie i dość silnie powieje z zachodu i północnego zachodu. W porywach wiatr może osiągać prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowana temperatura w następnych dniach (Ventusky.com)

Do 9 stopni

Robaczy Księżyc pożegnał zimę. Pokazaliście nam, jaki był wspaniały - 21-03-2019 Ta noc należała do Pełni Robaczego Księżyca, która pożegnała zimę, a zarazem przywitała wiosnę. Niektórym z Was udało się uchwycić to piękne zjawisko. Swoje relacje wysłaliście na Kontakt 24. czytaj dalej

We wtorek niebo przykryją chmury, ale pojawią się przejaśnienia. Mieszkańcy południowych regionów Polski mogą spodziewać się opadów deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw i mokrego śniegu do 2-5 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Podkarpaciu, przez 6 st. C w centrum, do 8 st. C na zachodzie. Z północy powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami na północy może przybierać na sile i rozpędzać się w porywach do 60 km/h.

Środa w całej Polsce zapowiada się pochmurnie i deszczowo. Opady nie powinny przekroczyć 5 l/mkw. Termometry wskażą maksymalnie od 7 st. C na wschodzie, przez 8 st. C w centrum, do 9 st. C na zachodzie. Zachodni wiatr na ogół powieje słabo i umiarkowanie, ale okresami może przybrać na sile.

Prognoza pogody na wtorek i środę