Niebezpieczne burze i intensywne opady. Ostrzeżenia i prognoza zagrożeń IMGW - 19-08-2019 Pogoda w poniedziałek może być niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia. Na kolejne dni obowiązuje prognoza zagrożeń meteorologicznych.

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie w obszarze podwyższonego ciśnienia, jednak od południa dostanie się pod wpływ układów niżowych znad Alp i Bałkanów.

We wtorek nad południową i zachodnią część kraju nadciągną chmury związane z ciepłym frontem atmosferycznym. W związku na południowym zachodzie, południu oraz miejscami w centrum będzie pochmurno. Prognozowane są opady deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy. Na południu pojawią się również burze z gradem i opadami do 30 l/mkw. Na pozostałym obszarze kraju dzień zapowiada się pogodnie.

Z południa popłynie cieplejsze powietrze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 24 stopni Celsjusza na północy, przez 26 st. C w centrum, do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jednak w porywach burzowych może osiągać do 90 kilometrów na godzinę. Na zachodzie powieje z południowego wschodu, a w pozostałych regionach z północy.

Wideo Potencjalny rozwój burz w następnych dniach (Ventusky.com)

Spadnie deszcz

W nocy z wtorku na środę i w środę będzie przemieszczał się nad krajem niewielki niż, podążający znad Alp nad Sudetami, centrum Polski, w stronę Podlasia. Przyniesie ze sobą deszczowe chmury, w które wbudowane będą chmury burzowe. Stąd w pasie od Śląska, przez centrum kraju, po północny wschód Polski możliwe są lokalne ulewy.

Środa będzie pochmurna, ale pojawią się przejaśnienia. Po nocnych ulewach, podczas których może spaść do 50 l/mkw. deszczu, w dzień prognozowane są opady sięgające 10-30 l/mkw. Na wschodzie i południowym wschodzie wystąpią burze. Jedynie na krańcach zachodnich nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Podlasiu, przez 20 st. C w centrum, do 24 st. C na Podkarpaciu. Z północnego zachodu powieje na ogół słaby i umiarkowany wiatr. Okresami może być silniejszy i rozpędzać się do 90 km/h.

Nadal może padać

W czwartek na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Na południowym wschodzie kraju chmur może być więcej, a do tego niewykluczony jest niewielki deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie, przez 23 st. C w centrum, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słabo i umiarkowanie z kierunków wschodnich.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Wideo Prognozowane opady w następnych dniach (Ventusky.com)

Do 28 stopni

W piątek należy się spodziewać małego i umiarkowanego zachmurzenia kłębiastego. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Podlasiu, przez 25 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na zachodzie. Słabo i umiarkowanie powieje z kierunków wschodnich.

Również w sobotę niebo będzie spowite małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Jedynie w górach okresami może być większe, niewykluczone są tam również przelotne opady do 10-20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 st. C na Podlasiu, przez 27 st. C w centrum, do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może być dość silny.

Prognoza pogody na piątek i sobotę