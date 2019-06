Najwyższy stopień ostrzeżeń, SMS-y alarmowe. IMGW: ryzyko trąb powietrznych

W ciągu czterech dni utonęło 19 osób - 15-06-2019 Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od 11 czerwca w Polsce utonęło 19 osób. W miniony wtorek w wodzie życie straciło osiem osób. RCB apeluje o zachowanie zasad bezpieczeństwa nad wodą. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia dla niemal całego kraju. Najbardziej niebezpiecznie będzie na północy - tam wydano alerty trzeciego, najwyższego stopnia.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y, w których ostrzega mieszkańców siedmiu województw przed porywistym wiatrem i intensywnymi burzami z gradem. Alert RCB obowiązuje w sobotę po południu i przez całą noc. Dotyczy siedmiu województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia

Czerwone alerty przed burzami z gradem zostały wydane w województwach:

- zachodniopomorskim - w powiatach na wschodzie województwa, gdzie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami 20-30 litrów na metr kwadratowych, lokalnie do 50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 120 kilometrów na godzinę, lokalnie do 130 km/h. Miejscami spadnie grad o średnicy 2-5 centymetrów. Istnieje ryzyko pojedynczych trąb powietrznych. Ostrzeżenia będą ważne od godziny 16 w sobotę do godziny 2 w niedzielę;

- pomorskim i kujawsko-pomorskim - w których prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 40-50 l/mkw., lokalnie do 60 l/mkw. oraz porywami wiatru do 130 km/h. Miejscami spadnie grad o rozmiarze do 5 cm. Lokalnie ryzyko wystąpienia trąb powietrznych. Alerty obowiązują od godziny 18 w sobotę do godziny 4 w niedzielę;

- warmińsko-mazurskim - w powiatach na zachodzie regionu, gdzie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30-50 l/mkw., lokalnie do 60 l/mkw. oraz porywami wiatru lokalnie od 115 km/h do 130 km/h. Miejscami spadnie grad o wielkości 2-5 cm. Zjawiska mogą przybierać charakter gwałtowny. Alerty będą ważne od godziny 23 w sobotę do godziny 6 w niedzielę;

- wielkopolskim - w powiatach na północy województwa, gdzie wystąpienia burze z opadami deszczu miejscami do 40-60 l/mkw. oraz porywami wiatru do 115 km/h, lokalnie do 130 km/h. Miejscami spadnie grad (lokalnie możliwy około 5 cm). Istnieje możliwość wystąpienia trąby powietrznej. Ostrzeżenia obowiązują między godziną 18 w sobotę a 4 w niedzielę.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

BURZE Z GRADEM

Pomarańczowe alerty przed burzami z gradem obowiązują w województwach:

- zachodniopomorskim - w powiatach, w których nie zostały wydane ostrzeżenia trzeciego stopnia, gdzie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 20-30 l/mkw. lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 100 km/h, lokalnie do 115 km/h. Miejscami spadnie grad o średnicy 2-5 cm. Istnieje ryzyko pojawienia się pojedynczych trąb powietrznych. Alerty będą ważne od godziny 15 do północy;

- warmińsko-mazurskim - w powiatach, gdzie nie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20-40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h, lokalnie do 115 km/h. Miejscami grad. Alerty obowiązują od północy do godziny 12 w niedzielę;

- podlaskim - w powiatach suwalskim, Suwałki, grajewskim, kolneńskim, łomżyńskim, Łomża, gdzie wystąpienia burze z opadami deszczu miejscami do 20-30 l/mkw., lokalnie do 50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami możliwy grad.

- lubuskim - w którym prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30-50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami spadnie grad. Alarmy obowiązują od godziny 16 w sobotę do 2 w niedzielę;

- dolnośląskim - w powiatach w których nie obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia, gdzie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h, lokalnie możliwe porywy do 100 km/h. Miejscami spadnie grad (punktowo możliwy duży grad około 5 cm). Alerty będą ważne od godziny 16 w sobotę do północy lub godziny 7 w niedzielę;

- wielkopolskim - w powiatach, gdzie nie obowiązują ostrzeżenia trzeciego stopnia. Tam prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 30-50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami spadnie grad. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o godzinie 18 w sobotę, a stracą ważność o godzinie 4 w niedzielę;

- łódzkim - w którym wystąpią burze z opadami deszczu miejscami 30-50 l/mkw. oraz porywami wiatru do 115 km/h. Miejscami spadnie grad. Alerty będą ważne od godziny 23 w sobotę do godziny 7 w niedzielę.

UPAŁ

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali także pomarańczowe alerty przed upałami. W wielu regionach przewiduje się, że temperatura maksymalna w dzień będzie sięgała od 30 do 34 stopni Celsjusza. Alarmy drugiego stopnia wydano w województwach:

- mazowieckim;

- lubelskim;

- świętokrzyskim;

- podkarpackim (z wyłączeniem powiatów: bieszczadzkiego, jasielskiego, krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego);

- małopolskim (z wyłączeniem powiatów: gorlickiego, nowosądeckiego, Nowy Sącz, nowotarskiego, tatrzańskiego);

- śląskim (z wyłączeniem powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego, Bielsko-Biała);

W woj. lubelskim, mazowieckim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim i śląskim ostrzeżenie wygaśnie w niedzielę o godzinie 20.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

BURZE Z GRADEM

Żółte ostrzeżenia przed burzami z gradem obowiązują w województwach:

- dolnośląskim - w powiatach, w których nie obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia, gdzie wystąpią burze z opadami deszczu do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h, do około północy możliwe porywy do 90 km/h. Punktowo spadnie grad. Alerty będą ważne od godziny 18 w sobotę do godziny 7 w niedzielę;

- podlaskim - w powiatach, gdzie nie zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia. Tam prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 15-30 l/mkw., lokalnie do 40 l.mkw oraz porywami wiatru do 90 km/h, zwłaszcza w godzinach porannych. Miejscami możliwy grad.

UPAŁ

Alerty pierwszego stopnia przed upałami wydano w województwach:

- śląskim w powiatach cieszyńskim, bielskim i Bielsko-Biała;

- małopolskim - nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlicki;

- podkarpackim - jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanocki, leskim;

- podlaskim w powiatach siemiatyckim, bielskim i hajnowskim.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 st. C do 31 st. C. Na Podlasiu ostrzeżenia potrwają do godziny 18 w sobotę, pozostałe wygasną w niedzielę o godzinie 20.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Jak przetrwać upały (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Pierwsza pomoc: udar cieplny (Maria Samczuk/PAP)

Czym jest alert RCB?

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia?

Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Powinno się przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia i dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Jak wynika z definicji IMGW, ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.