Najwyższy stopień zagrożenia na południowym wschodzie Polski. Alarmy IMGW

W piątek po południu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert RCB. Według niego fala wezbraniowa przemieszcza się w dół Wisły. Kulminacja nastąpi w sobotę i niedzielę. Alert dotyczy województw:

- małopolskiego - powiaty: tarnowski, dąbrowski;

- świętokrzyskiego - powiaty: kazimierski, buski, staszowski;

- podkarpackiego - powiaty: mielecki, tarnobrzeski, stalowowolski.

‼️Uwaga #AlertRCB ‼️

Fala wezbraniowa przemieszcza się w dół Wisły. Dziś SMS-y z ostrzeżeniem są wysyłane do mieszkańców części powiatów w woj. małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim. pic.twitter.com/IF4vQmj3vd — RCB (@RCB_RP) 24 maja 2019

Czym jest alert RCB?

Niebezpieczna fala

Alert RCB to SMS-owy system ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Fala kulminacyjna na Wiśle w piątkowy poranek dotarła do Krakowa. Maksymalnie poziom wody wzrósł na stacji hydrologicznej Kraków Balice do 581 centymetrów. Później zaczęła opadać. Służby prognozują, że w sobotę rano jej poziom obniży się do około 510 cm - podał w piątek Bogdan Klimek, dyrektor wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa.

- Wszystko na to wskazuje, że do jutra do godzin rannych powinna fala na Wiśle opaść do około 5,10 metra, więc będziemy wtedy myśleć o odwołaniu alarmu przynajmniej na Wiśle, co nie znaczy, że dopływy Wisły jeszcze będą bezpieczne - powiedział Klimek.

Wykres stanu wody na Wiśle w Krakowie-Bielanach (monitor.pogodynka.pl/IMGW)

Fala kulminacyjna zmierza do Sandomierza

W Sandomierzu i powiecie sandomierskim stan wody w Wiśle osiągnął poziom ostrzegawczy. Na niedzielę spodziewana jest fala kulminacyjna i przekroczenie poziomu alarmowego.

- Monitorujemy sytuację nad rzekami, prowadzimy dwa odcinki bojowe w Zawichoście - powiedział w piątek rano komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej Piotr Krytus. W tej miejscowości strażacy podwyższają wał na odcinku 800 metrów. Zapewnił, że obecnie nie ma zagrożenia dla ludności w związku ze wzbierająca wodą.

Wykres stanu wody na Wiśle w Sandomierzu (monitor.pogodynka.pl/IMGW)

Wideo Prognoza opadów na najbliższe godziny (Ventusky.com)

Stany alarmowe w Polsce

Na większości rzek na południowym wschodzie nadal utrzymuje się trend wzrostowy poziomu wody. Około godziny 21 w piątek stany alarmowe były przekroczone w miastach:

- Odolanów na rzece Kuroch (woj. wielkopolskie)

- Bogdaj na rzece Polska Woda (woj. wielkopolskie)

- Brynica na rzece Brynica (woj. śląskie)

- Sarzyna na rzece Trzebośnica (woj. podkarpackie)

- Racibórz-Miedonia na rzece Odra (woj. śląskie)

- Krzyżanowice na rzece Odra (woj. śląskie)

- Mizerów-Borki na rzece Pszczynka (woj. śląskie)

- Bojszowy na rzece Gostynia (woj. śląskie)

- Bieruń Nowy na rzece Wisła (woj. śląskie)

- Oświęcim na rzece Soła (woj. śląskie)

- Jawiszowice na rzece Wisła (woj. śląskie)

- Goczałkowice na rzece Wisła (woj. śląskie)

- Grębów na rzece Łęg (woj. podkarpackie)

- Sierosławice na rzece Wisła (woj. małopolskie)

- Karsy na rzece Wisła (woj. małopolskie)

- Czechowice-Dziedzice na rzece Iłownica (woj. śląskie)

- Kraków-Bielany na rzece Wisła (woj. małopolskie)

- Proszówki na rzece Raba (woj. małopolskie)

- Popędzynka na rzecz Wisła (woj. małopolskie)

- Biskupice na rzece Szreniawa (woj. małopolskie)

- Pustków na rzece Wisłoka (woj. podkarpackie)

- Koszyce Wielkie na rzece Biała (woj. małopolskie)

- Głowaczowa na rzece Grabinka (woj. podkarpackie)

- Wampierzów na rzece Breń (woj. podkarpackie)

- Mielec na rzece Wisłoka (woj. podkarpackie)

- Żarnowa na rzece Wisłok (woj. podkarpackie)

- Godowa na rzece Stobnica (woj. podkarpackie)

- Krajowice na rzece Wisłoka (woj. podkarpackie)

- Topoliny na rzece Ropa (woj. podkarpackie)

- Zawichost na rzece Wisła (woj. świętokrzyskie)

Poniższa mapa pokazuje stacje hydrologiczne w Polsce i zarejestrowany na nich stan rzek. Kolor czarny - niski stan, niebieski - średni stan, zielony - w normie, żółty - strefa stanów wysokich, pomarańczowy - stan ostrzegawczy, czerwony - stan alarmowy.

Stan rzek w Polsce o godzinie 21 (monitor.pogodynka.pl/IMGW)



Na poniższej mapie oznaczony został kolorami stan wody w rzekach. Niebieskie kropki to stacje hydrologiczne w naszym kraju, w których zbierane są aktualne informacje hydrologiczne:

Stan rzek w Polsce z 24 maja (IMGW)

Ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia

W województwie świętokrzyskim na skutek spływu wód opadowych na całym odcinku Wisły notowany będzie gwałtowny wzrost poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych z przekroczeniem stanów alarmowych. Na świętokrzyskich dopływach Wisły prognozowane są dalsze wzrosty poziomu wody, punktowo z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. Alert straci ważność o godzinie 9 w sobotę.

W województwie podkarpackim na skutek spływu wód opadowych, na całym odcinku Wisły, notowany będzie dalszy wzrost poziomu wody z przekroczeniem stanów alarmowych. Na rzece Łęg, będącej bezpośrednim dopływem Wisły oraz na stacji wodowskazowej Grębów, w wyniku spływu wód opadowych, prognozowany jest dalszy wzrost poziomu wody z możliwością przekroczenia stanu alarmowego. W województwie podkarpackim alarm ma być ważny do godziny 6 w niedzielę.

Na obszarze województwa lubelskiego w wyniku spływu wód opadowych na Wiśle obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody z możliwym przekroczeniem stanów alarmowych. W województwie lubelskim alarmy będą obowiązywać do 18 w niedzielę.

Ostrzeżenia hydrologiczne (IMGW)

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

W województwie opolskim na Odrze od Koźla do Ujścia Nysy Kłodzkiej będzie utrzymywała się tendencja wzrostowa stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenie będzie obowiązywać do godziny 9 w sobotę.

W województwie dolnośląskim Odrą środkową przemieszcza się wezbranie ze spływu wody po opadach deszczu w górnej części dorzecza. W ciągu najbliższych dni stan wody Odry będzie podnosił się w strefie wody wysokiej powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie z możliwością osiągnięcia stanów alarmowych. Alarm ma obowiązywać do godziny 9 w niedzielę.

Alarmy i pogotowie przeciwpowodziowe

Alarmy przeciwpowodziowe obowiązują wna obszarze dziewięciu powiatów, ośmiu gmin i trzech miast - Tarnowa, Oświęcimia i Krakowa. Pogotowia przeciwpowodziowe są w trzech powiatach i 18 gminach województwa.

W województwie świętokrzyskim pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje w powiatach buskim, kazimierskim i staszowskim.

Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie w związku ze wzrostem stanu wód w rzekach Wisłoka, Wisłok, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły wojewoda podkarpacki Ewa Leniart ogłosiła pogotowie przeciwpowodziowe dla powiatów: jasielskiego, dębickiego, mieleckiego, ropczycko-sędziszowskiego, kolbuszowskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzegu.

Czym jest alarm przeciwpowodziowy?

Alarm przeciwpowodziowy ogłasza przedstawiciel władzy samorządowej, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego (ustalonego dla danego wodowskazu).

Czym jest pogotowie przeciwpowodziowe?

Pogotowie przeciwpowodziowe także ogłaszane jest przez przedstawiciela samorządu w sytuacji, kiedy poziom lustra wody wzrasta do ustalonego na danym wodowskazie poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi, albo istnieją inne przesłanki o zagrożeniu powodziowym.

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW alert hydrologiczny trzeciego stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów alarmowych.

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia?

Informują o tym, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych".