Namiastka zimy, ale nie dla wszystkich. Prognoza pogody na pięć dni

Teraz wiatr, później marznące opady i lód. Szereg pogodowych zagrożeń - 21-01-2020 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodne ostrzega przed silnym wiatrem na północy kraju. W środę zagrożeniem mogą być opady marznące i oblodzenia. czytaj dalej

Śnieg na południu

Przed nami pochmurna środa z przejaśnieniami. W południowej części kraju wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 7 st. C na Pomorzu. Powieje umiarkowany i dość silny północno- zachodni wiatr. Okresami w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Zapowiada się pogodny czwartek. Termometry pokażą od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie.

Na piątek synoptycy prognozują pogodną aurę w całym kraju. Tylko na Podkarpaciu pojawi się śnieg. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu.

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Wideo Prognozowana temperatura w najbliższych dniach

Pojawi się deszcz

Weekend rozpocznie się piękną aurą. W sobotę będzie pogodnie, a temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Niedziela upłynie pod znakiem opadów deszczu na Pomorzu i Podkarpaciu. Poza tym będzie pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę