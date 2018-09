Burze idą na północ. Sprawdź, gdzie grzmi - 01-09-2018 W sobotę po południu nad Polskę wkroczyły burze. Towarzyszy im wiatr o porywach do 80 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Ciepły koniec tygodnia

W najbliższym czasie Polska znajdzie się w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z wyżem znad południowej Skandynawii. Nad krajem zalegać będzie jednak płytka zatoka niżowa z ciepłym fontem atmosferycznym związanym z niżem znad Włoch. Kraj pozostanie w ciepłej masie powietrza napływającej z rejonu Bliskiego Wschodu.

W niedzielę na Ziemi Lubuskiej, Śląsku, w Małopolsce, Wielkopolsce, na Kujawach, Warmii i wschodnim Pomorzu niebo zachmurzy się w stopniu umiarkowanym i dużym. Okresami spadnie deszcz rzędu 5-20 litrów na metr kwadratowy. Na Śląsku i Ziemi Lubuskiej dodatkowo możliwe są burze. Poza tym synoptycy prognozują pogodną aurę. Jedynie na Podlasiu spodziewamy się większego zachmurzenia i przelotnych opadów do pięciu litrów na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, 26 st. C w centrum kraju do 28 stopni na południu. Powieje wiatr z północnego wschodu, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach silny do 80 kilometrów na godzinę.

Wideo Potencjalne miejsce wystąpienia burz (Ventusky.com)

Deszczowe dni

Kolejny tydzień również przywitamy pochmurną aurą. Na zachodzie, południu i w centrum kraju oraz na Podlasiu prognozowane są opady deszczu do 5-20 litrów na metr kwadratowy, a miejscami burze. Na termometrach zobaczymy od 22 stopni na Wybrzeżu, 26 st. C w centrum kraju do 27 st. C na południu. Słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu w burzach okaże się silny i osiągnie prędkość do 80 kilometrów na godzinę.

We wtorek pogodnie będzie jedynie na północnym zachodzie. Poza tym możliwe są przelotne opady deszczu rzędu 5-20 litrów na metr kwadratowy. Na południu i w centrum niewykluczone są również burze. Temperatura wyniesie od 24 stopni Celsjusza na Podlasiu do 27 st. C w centrum kraju. Słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu w burzach okaże się silny i rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek

Wideo Potencjalne miejsce wystąpienia burz (Ventusky.com)

Nadal ciepło, ale burzowo

W środę niebo w pasie od Śląska, przez centrum, po Mazury i Podlasie będzie zachmurzone w stopniu umiarkowanym i dużym. Okresami możliwe są opady deszczu do 10-20 litrów na metr kwadratowy. Niewykluczone są też burze. W pozostałych regionach aura okaże się pogodna. Termometry wskażą od 24 stopni Celsjusza na zachodzie, 26 st. C w centrum kraju do 27 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr słaby i umiarkowany z północnego wschodu i wschodu. W burzach może okazać się silny do 80 kilometrów na godzinę.

Czwartek okaże się pogodny jedynie na południowym wschodzie Polski. W pozostałych regionach synoptycy prognozują opady do 5-20 litrów na metr kwadratowy, a w centrum i na wschodzie także burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 22 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, 26 st. C w centrum do 27 st. C na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Wiatr z kierunków zmieniających się, słaby i umiarkowany w burzach rozpędzi się do 80 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na środę i czwartek