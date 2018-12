"Gwałtowny wzrost ciśnienia". Teraz wyż przyniesie nam ocieplenie - 05-12-2018 Pogodą w Europie rządzi wyż, który ulokował się nad Niemcami. To dlatego obecnie mamy napływ chłodnego powietrza do Polski, ale już w piątek dotrze do nas ocieplenie. Wraz z ciepłem pojawią się jednak opady deszczu i śniegu z deszczem. czytaj dalej