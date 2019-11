Nawet 16 stopni i wiele deszczowych miejsc

Zagrożeniem będzie intensywny deszcz. IMGW alarmuje - 05-11-2019 Mieszkańcy południowego wschodu Polski powinni uważać na intensywne opady deszczu. Miejscami może spaść do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia. czytaj dalej

Może przelotnie popadać

W środę na Ziemi Łódzkiej oraz Dolnym i Górnym Śląsku będzie pogodnie. Poza tym może spaść deszcz. Temperatura wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Pomorzu do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany południowo-zachodni wiatr, w porywach osiągnie do 45 kilometrów na godzinę.

W czwartek na Podkarpaciu może spaść przelotny deszcz. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany południowy wiatr.

Piątek na zachodzie kraju upłynie pod znakiem przelotnego deszczu. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Termometry pokażą od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Wideo Prognozowana ilość opadów w ciągu kolejnych dni (Ventusky.com)

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Do 16 stopni

Sobota powinna być pogodna na wschodzie. Poza tym popada deszcz. Temperatura wyniesie od 8 st. C na Pomorzu do 16 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany południowo-wschodni wiatr.

Niedziela na wschodzie przyniesie przelotne opady deszczu. W pozostałych regionach powinno być pogodnie. Termometry pokażą od 8 st. C na Pomorzu do 12 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Wideo Prognozowana temperatura w kolejnych dniach (Ventusky.com)