Nawet 17 stopni w niedzielę. "Ciepło wleje się do Polski w nieskrępowany sposób"

Nieuchronnie nadciąga plucha. Ale będzie ciepło - 08-03-2018 W najbliższych dniach marzec pokaże nam swoją kapryśną naturę. Temperatura w niektórych regionach dojdzie do kilkunastu stopni. Zaś na początku kolejnego tygodnia musimy liczyć się z intensywnymi opadami deszczu. czytaj dalej

Na Oceanem Atlantyckim utworzył się niż Julia, który w najbliższych dniach będzie rządził pogodą w Polsce. Potężny układ baryczny rozciąga się od Azorów, przez Europę Zachodnią, aż po Ukrainę i Skandynawię.

Do kraju zbliża się też front atmosferyczny, niosący ciepłe powietrze z południa Europy. Wyprze ono zimne masy znad Europy Środkowej i Wschodniej.

Jak poinformowała synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek, już w niedzielę "ciepło w nieskrępowany sposób wleje się do Polski". Prognozuje się, że na południu kraju temperatura może wzrosnąć do nawet 17 stopni Celsjusza.

Prognozowana sytuacja baryczna w sobotę o godzinie 12 UTC.

Przeważnie powyżej 10 stopni

Kilka dni niebezpiecznej pogody. Roztopy, a na Wybrzeżu silny wiatr - 09-03-2018 W najbliższych dniach temperatura będzie rosnąć - może to spowodować roztopy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wydanie związanych z tym alertów. Do piątkowego wieczora ostrzega też przed silnym wiatrem na Wybrzeżu. czytaj dalej

Najcieplejszym dużym miastem ma być Wrocław - to właśnie tam w niedzielę termometry mają wskazać 17 st. C. Niewiele "chłodniejsze" okażą się takie miasta, jak Kraków i Zielona Góra, gdzie mamy odnotować 16 st. C, jak prognozuje synoptyk.

Temperatura nie przekroczy 10 st. C jedynie na północym wschodzie kraju.

Wiatr w weekend ma wiać przeważnie umiarkowanie, momentami dość silnie, z południowego wschodu. Dodatkowo, jak przewiduje Unton-Pyziołek, w górach wystąpią zjawiska fenowe (wiatr zstępujący z grzbietów górskich w doliny). Dzięki temu na Przedgórzu Sudeckim i Podbeskidziu może być nawet cieplej niż we Wrocławiu - miejscami do 19 stopni.

Na początku tygodnia temperatura trochę spadnie, jednak na południu i w centrum kraju powinna wynosić powyżej 10 stopni.