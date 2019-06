Polska będzie jak Grecja. Pod względem temperatury - 07-06-2019 - Za 20-30 lat klimat Polski będzie przypominał klimat Włoch lub Grecji - przewiduje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Na antenie TVN24 podkreśliła, że fale upałów wydłużają się w Polsce średnio z czterech do około ośmiu dni. czytaj dalej

Polska znajdzie się pod wpływem kolejnego układu niżowego Ivan z centrum nad Morzem Północnym. Od zachodu wkroczy w sobotę do kraju kolejny burzowy front atmosferyczny. Gorące masy powietrza zwrotnikowego zostaną wyparte przez płynące z zachodu umiarkowanie ciepłe masy powietrza polarnego.

W sobotę w większości kraju na niebie pojawi się małe i umiarkowane zachmurzenie, które w ciągu dnia będzie wzrastać do dużego. Pojawią się też przelotne opady deszczu rzędu 10-40 litrów na metr kwadratowy oraz burze z gradem. Opady nie są prognozowane jedynie na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i centrum kraju do 29 st. C na Podlasiu i Podkarpaciu. Na wschodzie powieje z południowego wschodu, a z pozostałych regionach z zachodu, na ogół będzie słaby i umiarkowany, okresami może przybierać na sile. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Wideo Prognozowana temperatura w następnych dniach (Ventusky.com)

W niedzielę chłodniej, ale bez opadów

Niedziela w całym kraju zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na północnym wschodzie, przez 26 st. C w centrum, do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, będzie słaby i umiarkowany.

Na poniedziałek synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie, na wschodzie kraju będzie wzrastało do dużego. Przelotnie popada i spadnie do 20-30 l/mkw deszczu. Mogą wystąpić również burze. Temperatura maksymalna sięgnie od 26 st. C na północy, przez 29 st. C w centrum, do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z kierunków południowo-wschodniego i wschodniego. Okresami wiatr może być silniejszy, a w porywach burzowych rozpędzać się do 90 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę i poniedziałek

Wideo Prognozowane opady w najbliższych dniach (Ventusky.com)

Nawet 33 stopnie

We wtorek będzie małe i umiarkowane, kłębiaste zachmurzenie, które w pasie od Pomorza, przez centrum, po Podkarpacie wzrośnie do dużego. Wystąpią tam także przelotne opady deszczu do 10-30 l/mkw i burze z gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 27 st. C na Pomorzu Zachodnim do 32 st. C w centrum kraju. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa lub zachodu. Okresami może być silniejszy, a w porywach burzowych osiągać odo 90 km/h.

Środa przyniesie zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu do 10-30 l/mkw oraz burze z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 st. C na Pomorzu, przez 32 st. C w centrum, do 33 st. C na Mazowszu. Południowo-wschodni wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale okresami może być silniejszy. W porywach burzowych może rozpędzać się do 90 km/h.

Prognoza pogody na wtorek i środę