Nawet drugi stopień alarmów. IMGW ostrzega przed wiatrem

Pogoda na dziś: lokalnie nawet 16 stopni. W górach porywy do 120 kilometrów na godzinę - 20-12-2019 W piątek w całym kraju będziemy mogli cieszyć się pogodną aurą. Termometry pokażą lokalnie nawet 16 stopni Celsjusza. Powieje silniejszy wiatr. czytaj dalej

Ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed silnymi porywami wiatru.

Jak prognozują synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w niektórych regionach kraju pogoda będzie szczególnie niebezpieczna. Powieje silniejszy, południowy wiatr o średniej prędkości do 35-45 kilometrów na godzinę, w porywach do 80 km/h. W nocy porywy będą rozpędzać się średnio do 45-55 km/h, w porywach do 95-100 km/h.

Alerty obowiązują w województwach:

- śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim;

- małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim;

- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim i bieszczadzkim.

Ziemia się przegrzewa. Rok 2020 może przedłużyć gorącą serię - 19-12-2019 Z prognozy brytyjskiego Met Office wynika, że rok 2020 może dołączyć do pięciu najgorętszych lat od 2015 roku. Średnia globalna temperatura ma być ponownie o ponad jeden stopień Celsjusza wyższa od tej sprzed okresu poprzedzającego rewolucję przemysłową. czytaj dalej

W woj. śląskim ostrzeżenia będą obowiązywać od godziny 10, a w małopolskim od godz. 15 w piątek. Stracą ważność o godz. 5 w sobotę.

Z kolei w woj. podkarpackim wejdą w życie o godz. 17 w piątek i będą ważne do godz. 10 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia

Niższy stopień ostrzeżeń przed silnym wiatrem ogłoszono w województwach:

- opolskim, w powiatach: nyskim, prudnickim, głubczyckim;

- dolnośląskim, w powiatach: ząbkowickim, kłodzkim, jaworskim, dzierżoniowskim, świdnickim, Wałbrzych, wałbrzyskim, kamiennogórskim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, złotoryjskim, lwóweckim, lubańskim i zgorzeleckim.

Miejscami porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

W woj. dolnośląskim alerty wygasną w piątek o godz. 22. Na terenie woj. opolskiego ostrzeżenia przestaną obowiązywać w sobotę o godzinie 1.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Niebezpiecznie w sobotę

Obowiązuje również prognoza zagrożeń na sobotę. Silny wiatr może pojawić się w woj. podkarpackim.

Synoptycy IMGW prognozują w pierwszej połowie dnia w rejonach podgórskich wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południa.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Jak mówi definicja IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń według definicji IMGW to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.