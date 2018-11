Nie będzie nudno. Trochę słońca, deszczu, śniegu, mgły i silnych porywów wiatru

Na południu może spaść nawet 20 centymetrów śniegu. IMGW ostrzega - 26-11-2018 Przez kilka dni pogoda może okazać się niebezpieczna. Na południu obowiązują alerty przed oblodzeniem i intensywnymi opadami śniegu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może też wydać ostrzeżenia dotyczące porywistego wiatru. czytaj dalej

Przeważnie pogodnie

We wtorek na niebie zobaczymy dużo chmur. Jedynie na północy pojawią się przejaśnienia. Na Podkarpaciu wystąpią zanikające opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na wschodzie i Podkarpaciu do 5 st. C na Pomorzu. Powieje z południowego wschodu, słabo i umiarkowanie.

Środowy poranek zapowiada się mglisto. W ciągu dnia będziemy mogli cieszyć się pogodną aurą. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego wschodu.

Również w czwartek dopisze nam pogodna aura. Termometry pokażą od -2 St. C na Suwalszczyźnie do 4 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr okaże się umiarkowany, chwilami silny. W porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na środę i czwartek

Lokalny deszcz lub deszcz ze śniegiem

Front atmosferyczny nad południem kraju - 26-11-2018 Polska znajduje się pod wpływem niżu Edeltraud znad Niziny Węgierskiej czytaj dalej

Dla zachodniej części kraju piątek zapowiada się deszczowo. Na pozostałych terenach możemy spodziewać się pogodnej aury. Temperatura maksymalna sięgnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku południowego powieje umiarkowanie i silnie, w porywach do 60 km/h.

W sobotę w większości kraju będzie pogodnie. Na zachodzie pojawią się jednak opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 3 st. C na Pomorzu. Wiatr na ogół powieje umiarkowanie z kierunku południowo-wschodniego.