Gradobicie i intensywny deszcz. Gwałtowne oblicze pogody - 22-05-2018 Grad i intensywne opady deszczu - takie zjawiska towarzyszą wtorkowym burzom, które przechodzą nad Polską. Na Kontakt 24 przesyłacie relacje pogodowe z województwa mazowieckiego. czytaj dalej

Burzowo w górach

W środę w południowych regionach Polski zachmurzenie będzie się dynamicznie zmieniać. Popada tam przelotny deszcz oraz zagrzmi. W burzach spadnie do 20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr powieje w porywach z prędkością do 70 kilometrów na godzinę. W pozostałej części Polski zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Temperatura wyniesie maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie rośnie. W południe na warszawskich barometrach zobaczymy 1008 hPa.

W czwartek zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Burze prognozuje się jedynie dla obszarów górskich - może wtedy spaść do 30 l/mkw., a wiatr osiągnąć prędkość do 80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ze wschodu.

Wideo Temperatura w najbliższych dniach (ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Deszcz na wschodzie i w centrum

Piątek będzie przeważnie pogodny. Na wschodzie i w centrum popada przelotny deszcz, może też zagrzmieć. Burzom mają towarzyszyć opady rzędu 20 l/mkw. oraz wiatr o porywach do 80 km/h. Termometry wskażą maksymalnie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, wschodni.

Wideo Potencjalne burze w najbliższych dniach (ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Prognoza pogody na czwartek i piątek

Do 27 stopni

Na sobotę synoptycy prognozują dla całej Polski deszcz i burze, z opadami do 20 l/mkw. i wiatrem o porywach do 80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Wideo Rozkład i suma opadów w najbliższych dniach (ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Pogodne Podlasie

W niedzielę jedynie na Podlasiu nie powinno padać ani grzmieć. Poza tym wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze. Podczas nich spadnie do 20 l/mkw. i powieje do 80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 24 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.