Niebawem pogoda się uspokoi. Do tego czasu 32 stopnie i burze z gradem

Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w wielu miejscach - 30-04-2018 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, które nawiedzają Polskę. czytaj dalej

W pierwszy dzień maja od Mazur i Podlasia, przez Mazowsze, aż po Dolny i Górny Śląsk synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i burze, niewykluczone są też opady gradu. Poza tym będzie pogodnie. Termometry wskażą maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 28 st. C na Podkarpaciu. Na ogół powieje południowo-zachodni umiarkowany wiatr. W burzach jego porywy mogą osiągać prędkość nawet 70 kilometrów na godzinę

W środę na zachodzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na Podkarpaciu burze, podczas których może spaść grad. Poza tym będzie słonecznie. Na termometrach będzie maksymalnie od 17 st. C na Pomorzu Zachodnim do 26 st. C na Podkarpaciu. Ze wschodu powieje umiarkowany wiatr. Podczas burz jego prędkość może dochodzić do 70 km/h.

Wideo Rozwój burz w ciągu w ciągu pięciu dni (Ventusky.com)

Na Podkarpaciu do 32 stopni

W czwartek na zachodzie synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i burze - lokalnie z gradem. Na pozostałym obszarze kraju będzie pogodnie. Termometry wskażą od 22 st. C na Pomorzu do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, ale w porywach burzowych dojdzie do 70 km/h. Powieje z południowego wschodu.

Wideo Opady w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com)

Uspokojenie aury

W piątek w całym kraju będzie słonecznie Temperatura maksymalna wyniesie od 25 st. C na północy do 29 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany południowo-wschodni wiatr.

Wideo Temperatura w ciągu najbliższych pięciu dni (Ventusky.com)

Sobota też będzie pogodna. Termometry wskażą maksymalnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wschodni wiatr.

Pogoda na środę i czwartek