Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Najbliższa noc na południu Polski będzie niebezpieczna. Synoptycy IMGW prognozują silny wiatr i marznące opady.

SILNY WIATR

Przewiduje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 do 45 kilometrów na godzinę. W porywach miejscami może rozpędzić się do 75 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego zachodu i południa. Alerty obowiązują w województwach:

- śląskim, w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsku-Białej, żywieckim. Alert ważny do soboty do godziny 2.30;

- małopolskim, na terenie powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego i gorlickiego. Ostrzeżenie obowiązuje do soboty do godziny 3;

- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krośnie, sanockim, leskim i bieszczadzkim. Alert jest ważny do soboty do godziny 4.

MARZNĄCE OPADY

Synoptycy IMGW prognozują lokalnie wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu, powodujących gołoledź. Ostrzeżenie jest ważne na terenie województw:

- małopolskiego, w powiatach: nowosądeckim i gorlickim do godziny 5.30 w sobotę;

- podkarpackiego, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krośnie, sanockim, leskim i bieszczadzkim do godziny 7.30 w sobotę.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na sobotę

Niebezpiecznie może być również w sobotę. IMGW planuje wydać żółte alerty przed silnym wiatrem w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim.

Na północy prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości około 30 km/h, w porywach do 70 km/h. Natomiast na południu Polski wiatr może powiać ze średnią prędkością 25-25 km/h, w porywach do 65-80 km/h.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na sobotę

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Silnie wiać może również w niedzielę. IMGW prognozuje wydanie zagrożeń dla województw: zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Na północy wiatr może osiągać średnią prędkość od 25 do 35 km/h, w porywach do 70 km/h. Natomiast na południu średnia prędkość wiatru będzie wahać między 25-45 km/h, w porywach do 65-75 km/h.

Prognoza zagrożeń IMGW na niedzielę

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Silny wiatr prognozowany jest także na poniedziałek. IMGW planuje wydać ostrzeżenia w województwach: zachodniopomorskim, dolnośląskim i opolskim.

Na północy wiatr może osiągać średnią prędkość od 25 do 35 km/h, w porywach do 70 km/h. Natomiast na południu średnia prędkość wiatru będzie wahać między 25-35 km/h, w porywach do 70 km/h.

Prognoza ostrzeżeń IMGW na poniedziałek

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Alert meteorologiczny pierwszego stopnia oznacza, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Czym jest orientacyjna prognoza zagrożeń?

Prognoza zawiera orientacyjną informację o możliwości wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych i nie określa dokładnego czasu wystąpienia zjawiska.