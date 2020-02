Niebezpieczna pogoda. Alarmy niemal w całym kraju

Ponad 55 tysięcy odbiorców bez prądu - 10-02-2020 Polska doświadcza pierwszych skutków porywistego wiatru związanego z niżem Sabina. W nocy z niedzieli na poniedziałek strażacy interweniowali ponad 1000 razy. Najtrudniejsza sytuacja była na zachodzie kraju. Bez prądu jest ponad 55 tysięcy gospodarstw. czytaj dalej

Jak poinformowała przed godziną 7 synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, najsilniejsze porywy wiatru wiatru występują:

- na Śnieżce - 126 kilometrów na godzinę;

- na Kasprowym Wierchu - 119 km/h;

- w Kłodzku - 79 km/h;

- w Lesku i Bielsku-Białej - 76 km/h;

- Rzeszowie i Jeleniej Górze - 72 km/h;

- Mikołajkach i Chojnicach - 68 km/h;

- Gdańsku - 55 km/h;

- Szczecinie - 58 km/h;

- Ustce - 54 km/h;

- Warszawie - 50 km/h.

Ostrzeżenia trzeciego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed silnym wiatrem na terenie niemal całego kraju. Alerty trzeciego stopnia obowiązują w województwach:

- dolnośląskim, w powiatach: jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych i kłodzkim, gdzie przewiduje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 50 do 70 kilometrów na godzinę, w porywach do 110 km/h, przejściowo do 120 km/h, z południa i południowego zachodu.

- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim i bieszczadzkim, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 45 do 55 km/h, w porywach do 120 km/h. Wiatr będzie południowy skręcający na południowo-zachodni.

Alarmy będą ważne do godz. 21 w poniedziałek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Ostrzeżenia drugiego stopnia zostały wydane dla województw:

- pomorskiego, gdzie będą ważne do godz. 21 w poniedziałek.

- kujawsko-pomorskiego, gdzie będą ważne od godz. 19 w niedzielę do godz. 21 w poniedziałek. Najsilniejsze porywy w nocy, rano wiatr przejściowo osłabnie.

- wielkopolskiego, gdzie będą ważne do godz. 20 w poniedziałek.

- lubuskiego, gdzie będą ważne do godz. 19 w poniedziałek.

- dolnośląskiego, gdzie będą ważne do godz. 20 w poniedziałek.

- opolskiego, gdzie będą ważne do godz. 21 w poniedziałek.

- śląskiego, gdzie będą ważne do godz. 21 w poniedziałek.

- małopolskiego, gdzie będą ważne do godz. 21 w poniedziałek.

- świętokrzyskiego, gdzie będą ważne do godz. 21 w poniedziałek.

- podkarpackiego, gdzie będą ważne do godz. 21 w poniedziałek.

- lubelskiego, gdzie będą ważne do godz. 16 w poniedziałek.

- łódzkiego, gdzie będą ważne do godz. 22 w poniedziałek.

- mazowieckiego, gdzie będą ważne do godz. 12 w poniedziałek.

- warmińsko-mazurskiego, w powiatach: bartoszyckim, braniewskim, elbląskim, Elbląg, iławskim, ostródzkim, olsztyńskim, Olsztyn, nidzickim, działdowskim i nowomiejskim, gdzie będą ważne do godz. 12 w poniedziałek.

Na terenie tych województw przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 55 km/h. Porywy osiągną prędkość od 90 do maksymalnie 100 km/h. Wiatr będzie wiał z kierunku południowego, południowo-zachodniego i zachodniego.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach:

- zachodniopomorskim, w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeksim, koszalińskim, Koszalin i sławieńskim, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 40 km/h, w porywach do 80 km/h z południowego zachodu i zachodu.

Alarmy będą ważne do godz. 22 w poniedziałek.

- warmińsko-mazurskim, w powiatach: kętrzyńskim, mrągowskim, szczycieńskim, piskim, giżyckim, węgorzewskim, gołdapskim, oleckim i ełckim, gdzie przewiduje się wystąpienie umiarkowanego i dość silnego, okresami także silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 40 km/h, w porywach do 85 km/h z południa i południowego zachodu. Najsilniejsze porywy wystąpią nad ranem.

Alarmy będą ważne do godz. 20 w poniedziałek.

- podlaskim, gdzie przewiduje się wystąpienie umiarkowanego i dość silnego, okresami także silnego wiatru o średniej prędkości od 25 do 40 km/h, w porywach do 85 km/h z południa i południowego zachodu. Najsilniejsze porywy wystąpią nad ranem.

Alarmy będą ważne do godz. 20 w poniedziałek.

Uwaga Alert RCB ‼️



Bardzo silny wiatr dziś po południu, w nocy i jutro. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Jeśli możesz, zostań w domu.



SMS-y z ostrzeżeniem otrzymają osoby przebywające na południu, gdzie wiać ma najmocniej. Wiatr może być silny także w pozostałej części Polski. pic.twitter.com/fsikV3NiUA — RCB (@RCB_RP) February 9, 2020

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia według definicji oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Alert drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie trzeciego stopnia?

Ostrzeżenie meteorologiczne trzeciego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących na znacznym obszarze bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska uniemożliwią prowadzenie działalności. Zalecana najwyższa ostrożność, potrzeba częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.