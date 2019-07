Niebezpieczna pogoda. Obowiązują alerty hydrologiczne i prognoza zagrożeń

Prognoza pogody na dziś: deszcz, lokalnie burze, do 21 stopni - 09-07-2019 We wtorek w wielu regionach wystąpią opady deszczu. Lokalnie prognozowane są także burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Ostrzeżenie hydrologiczneobowiązuje w województwie

Na Zalewie Szczecińskim przewiduje się zmiany poziomów wody, które czasem mogą wzrosnąć powyżej stanów ostrzegawczych. Za sytuację odpowiedzialne jest wysokie napełnienie Bałtyku, wynoszące 536 cm, a także przewidywana sytuacja pogodowa.

Alert straci ważność o godzinie 8 w środę.

Ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia obowiązują w województwie pomorskim.

Prognozuje się tam wzrosty stanu wody spowodowane utrzymującymi się opadami deszczu. Na rzekach Przymorza oraz na rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej stan wody może gwałtownie wzrosnąć do strefy stanów wysokich. Miejscami może przekroczyć stany ostrzegawcze. Na obszarach silniej zurbanizowanych może dojść do podtopień.

Ostrzeżenie będzie ważne do godziny 13 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń na wtorek

We wtorek mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przed

We wtorek mogą zostać wydane ostrzeżenia pierwszego stopnia przedktórym towarzyszyć będą opady deszczu rzędu 10-20 litrów na metr kwadratowy i porywy wiatru o prędkości do 65-70 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia mogą dotyczyć województw:

- pomorskiego;

- kujawsko-pomorskiego;

- warmińsko-mazurskiego;

- podlaskiego.

Dodatkowo w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim może wystąpić grad.

Prognoza zagrożeń na wtorek (IMGW)

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia?

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia?

Czym są ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW informują o tym, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych.

Informują o tym, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym przewidywany jest gwałtowny wzrost stanu wody".

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak wynika z definicji prognozy zagrożeń, jest to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.