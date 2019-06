Niebezpieczna pogoda. Synoptycy IMGW ostrzegają

Prognoza pogody na dziś: odpoczniemy od upałów, do 27 stopni - 22-06-2019 W sobotę miejscami przelotnie popada deszcz, mogą też pojawić się burze. Termometry pokażą maksymalnie 27 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przedw województwach:

- małopolskim, obowiązują we wszystkich powiatach poza: olkuskim, miechowskim, proszowickim, dąbrowskim;

- podkarpackim, obowiązują we wszystkich powiatach poza: mieleckim, tarnobrzeskim, Tarnobrzeg, stalowowolskim, niżańskim;

- śląskim, obowiązują w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała;

- lubelskim, obowiązują we wszystkich powiatach poza: kraśnickim, opolskim, puławskim, ryckim, lubartowskim, parczewskim, radzyńskim, łukowskim, bialskim, Biała Podlaska.

Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwy jest grad.

Alerty ważne będą od godziny 12 do godz. 20 w województwach małopolskim i śląskim, w lubelskim do 21 o podkarpackim - do 22.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Jak wynika z definicji IMGW, ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.