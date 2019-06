Jak poinformował na Twitterze Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w niedzielę w Krzyżu (województwo wielkopolskie) termometry około godziny 17.20 pokazały 38,1 stopnia Celsjusza. Niewiele mniej pokazały słupki termometrów w Radzyniu (woj. lubuskie) - 38 st. C. Tym samym nie doszło do pobicia rekordu temperatury z 26 czerwca i wartości 38,2 st. C.

Bardzo gorąco było także w innych miejscach: Poznań (37,3 st. C), Wrocław (37 st. C), Warszawa (35,2 st. C), Gdańsk (34,2 st. C), Kraków (34,1 st. C), Gdańsk (34,2 st. C) oraz w Lublin (32,2 st. C).

Poinformowano także, że na ponad 90 procentach stacji pomiarowych IMGW odnotowano temperaturę powyżej 25 st. C.



Temperatura na stacjach powoli spada.

Maksymalne wartości zanotowano w:#Krzyż 38,1°C g. 17:20#Radzyń 38,0°C g. 16:50

Wybrane SHM:#Wrocław 37,0°C#Poznań 37,3°C#Warszawa 35,2°C#Krakow 34,1°C#Gdańsk 34,2°C#Lublin 32,2°C

Ponad 90% stacji #IMGW odnotowało temp. powyżej 25°C pic.twitter.com/9uRBWGwaGN — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) 30 czerwca 2019



Ostrzeżenia drugiego stopnia

To jednak nie koniec upalnej aury. Będzie nam jeszcze towarzyszyła w poniedziałek.

Alerty drugiego stopnia przed upałem zostały wydane w województwach:

- wielkopolskim (w powiatach pleszewskim, kaliskim, Kalisz, tureckim, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim) i łódzkim (we wszystkich powiatach z wyłączeniem łęczyckiego, kutnowskiego i łowickiego), w których w niedzielę temperatura sięgnie maksymalnie od 31 stopni Celsjusza do 33 st. C. Ostrzeżenia będą ważne do godziny 20 w poniedziałek;

- dolnośląskim, gdzie w dzień temperatura wyniesie od 30 do 33 st. C. Alert wygaśnie w poniedziałek o godzinie 18.

- opolskim - we wszystkich powiatach z wyłączeniem namysłowskiego, brzeskiego i nyskiego, gdzie temperatura maksymalna wyniesie w dzień od 30 do 32 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna w nocy od 18 st. C do 20 st. C. Ostrzeżenia będą do godziny 18 w poniedziałek;

- śląskim, świętokrzyskim, małopolskim (z wyjątkiem powiatu tatrzańskiego) i podkarpackim (z wyłączeniem powiatów sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego) - gdzie w dzień temperatura maksymalna osiągnie od 30 st. C do 34 st. C, zaś minimalna w nocy od 17 st. C do 20 st. C. Alarmy będą ważne do godz. 20 w poniedziałek;

- lubelskim i mazowieckim (w powiatach południowych i centralnych) - w których w niedzielę termometry wskażą od 31 st. C do 34 st. C, a w nocy z niedzieli na poniedziałek od 18 st. C do 21 st. C. Ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 18 lub 20 w poniedziałek.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla województwa podlaskiego w powiatach hajnowskim, bielskim i siemiatyckim.

Alert wygaśnie o godzinie 17 w poniedziałek.

W tym regionie temperatura maksymalna w poniedziałek wyniesie od 29 do 31 st. C.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Jak prognozują synoptycy IMGW, w poniedziałek aura także może być niebezpieczna. Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem mogą zostać wydane w woj. mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, łódzkim oraz śląskim, a pierwszego stopnia w dolnośląskim, wielkopolskim i podlaskim.

Oprócz burz, zagrożeniem będzie też upał. Alerty drugiego stopnia przed tym zjawiskiem mogą zostać wydane w woj. wielkopolskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim.

Prognoza ostrzeżeń na poniedziałek

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Powinno się przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia i dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Czym jest prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.