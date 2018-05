Prognoza pogody na dziś: gorąco i przeważnie pogodnie - 29-05-2018 We wtorek będzie przeważnie pogodnie, choć miejscami może zagrzmieć. W wielu regionach temperatura przekroczy 30 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Uwaga na upały

OSTRZEŻENIA PIERWSZEGO STOPNIA

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE - SUBREGION WEWNĘTRZNY

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wysoką temperaturą, która zagości w wielu regionach Polski do soboty.

Do czwartku do godziny 20 spodziewana temperatura maksymalna będzie wynosić od 30 do 32 stopni Celsjusza. Nocą spadnie do 14-17 st. C.

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Prognozowana temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 31 st. C. Nocą temperatura minimalna wyniesie 16-18 st. C.

Ostrzeżenie obowiązuje do czwartku do godziny 20.

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE - SUBREGION LEGNICKI I NIZINNY

Upalna pogoda przyniesie w tym regionie maksymalną temperaturę od 28 do 31 st. C. Nocą termometry wskażą minimalnie od 16 do 18 st. C.

Alert obowiązuje do czwartku do godziny 20.

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

W całym województwie prognozuje się temperaturę dochodzącą do 29-31 st. C. W nocy termometry nie pokażą mniej niż 15 do 18 st. C.

Ostrzeżenie obowiązuje do czwartku do godziny 20.



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Alert obowiązuje do czwartku do godziny 20.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

W tym regionie prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień rzędu 28-30 st. C, miejscami nawet do 32 st. C. W nocy będzie wynosiła w najchłodniejszym momencie 15-18 st. C.

Ostrzeżenie obowiązuje od czwartku od godziny 12 do soboty do godziny 19.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

W dzień temperatura może dojść do 28-31 st. C, tylko nad morzem będzie chłodniej, w granicach 24-26 st. C. W nocy wartości temperatury spadną do 15-18 st. C.

Alert obowiązuje od czwartku od godziny 12 do soboty do godziny 19.

Ostrzeżenia meteorologiczne do soboty (IMGW)

Co oznacza ostrzeżenie?

informują o tym, że "przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Jak radzić sobie z upałami

Nie można zostawiać dzieci i zwierząt w zamkniętym samochodzie. W przypadku wystąpienia objawów przegrzania organizmu: przyspieszony oddech, temperatura, nudności, zawroty głowy lub dreszcze należy szukać pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999.

Nawadnianie

Zapotrzebowanie na wodę dorosłego mężczyzny wynosi 2,5 litra dziennie, kobiety - 2 litry. W trakcie upałów powinniśmy przyjmować dziennie około litra płynów więcej niż zwykle. Ilość ta dodatkowo rośnie, jeżeli uprawiamy sport.