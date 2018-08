Niebezpieczne burze z gradem i intensywnym deszczem. Wydano ostrzeżenia

Prognoza pogody na dziś: w wielu miejscach może zagrzmieć. Do 30 stopni - 05-08-2018 W niedzielę na przeważającym obszarze kraju mogą wystąpić burze, miejscami z gradem. Będzie też region, gdzie zaświeci słońce. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 30 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W niedzielę burze z gradem towarzyszą nam od samego rana. We wschodnich województwach spodziewane są do wieczora. Przed zjawiskiem ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem

Burze z deszczem do 25 litrów na metr kwadratowy, gradem i wiatrem osiągającym prędkość do 90 kilometrów na godzinę prognozowane są dla części woj. mazowieckiego. Dotyczy to powiatów: ostrołęckiego, Ostrołęki, przasnyskiego, mławskiego, żuromińskiego, sierpeckiego, płockiego, Płocka, gostynińskiego, płońskiego, ciechanowskiego, makowskiego, pułtuskiego, nowodworskiego, sochaczewskiego, kozienickiego, zwoleńskiego, lipskiego, radomskiego, Radomia, szydłowieckiego, przysuskiego. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 8 rano w niedzielę.

Na terenie woj. podlaskiego IMGW prognozuje burze opadami deszczu miejscami 10-15 l/mkw., a lokalnie do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Ostrzeżenie obowiązuje między godziną 10 a 22 w niedzielę.

W woj.podczas burz może spaść do 35 l/mkw. deszczu, a porywy wiatru będą osiągać do 90 km/h. Tutaj także niewykluczone są opady gradu. Alert obowiązuje do godziny 20.

Na terenie woj. śląskim w powiatach kłobuckim, częstochowskim, zawierciańskim, myszkowskim, Częstochowie i lublinieckim IMGW przestrzega przed wystąpieniem burz z opadami deszczu miejscami do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 22.

W woj. świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim IMGW prognozuje burze z opadami deszczu miejscami od 15-25 l/mkw., lokalnie do 35 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie może spaść grad. Na Ziemi Świętokrzyskiej ostrzeżenie obowiązuje w niedzielę od godziny 8.30 do 20, natomiast na Podkarpaciu i w Małopolsce między godziną 12 a 20.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje "warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."