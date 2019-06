Prognoza pogody na jutro: deszcz, burze i do 29 stopni Celsjusza - 07-06-2019 Zarówno w nocy, jak i w dzień pojawią się przelotne opady deszczu. W sobotę termometry wskażą do 29 stopni Celsjusza. Warunki biometeorologiczne będą zróżnicowane. czytaj dalej

Pogoda w najbliższych dniach może być niebezpieczna. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu w niemal całej Polsce.

Prognoza zagrożeń na sobotę

OSTRZEŻENIA DRUGIEGO STOPNIA

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może wydać w sobotę ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem. Mogą dotyczyć województw:

- warmińsko-mazurskiego, gdzie prognozuje się wystąpienie po południu i wieczorem silnych burz z opadami deszczu wynoszącymi do 30-40 l/mkw, lokalnie około 50 l/mkw. Porywy wiatru mogą osiągać do do 80 km/h. Lokalnie spadnie opady grad;

- mazowieckiego, gdzie prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu do 30 l/mkw, lokalnie około 40 l/mkw oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu.

OSTRZEŻENIA PIERWSZEGO STOPNIA

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą wydać także żółte ostrzeżenia. Te pojawią się dla województw:

- pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, gdzie spodziewane są burze z opadami deszczu do 10 l/mkw, lokalnie do około 20 l/mkw. Powieje tam z prędkością do 70 km/h. Lokalnie spadnie też grad;

- podlaskiego, w którym wystąpią burze z opadami deszczu rzędu 10-20 l/mkw, lokalnie do 30 l/mkw oraz porywami wiatru do 75 km/h;

- lubelskiego, gdzie burzom towarzyszyć będą opady deszczu rzędu 20 l/mkw, lokalnie do 30 l/mkw, a także porywy wiatru osiągające do 80 km/h;

- podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego, w których prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu lokalnie do 30 mm, oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

Ostrzeżenia pojawią się między godziną 7.30 w sobotę a 7.30 w niedzielę.

Prognoza zagrożeń na sobotę (IMGW)

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Burze mogą dawać się we znaki także w niedzielę. W województwach wielkopolskim i łódzkim synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują wystąpienie burz z opadami deszczu do 10 l/mkw oraz porywami wiatru do 75-80 km/h. Lokalnie spadnie grad.

Alerty zostaną wydane między godziną 7.30 w niedzielę a 7.30 w poniedziałek.

Prognoza zagrożeń na niedzielę (IMGW)

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może ostrzegać przed burzami z gradem również w poniedziałek. Ostrzeżenia mogą pojawić się w województwach lubuskim, wielkopolskim i łódzkim. Prognozowane są tam lokalne burze z opadami deszczu do 20 l/mkw oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu.

Alarmy pojawią się między godziną 7.30 w poniedziałek a 7.30 we wtorek

Prognoza zagrożeń na poniedziałek (IMGW)

Jak przetrwać upały (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Pierwsza pomoc: udar cieplny (Maria Samczuk/PAP)

Czym jest prognoza zagrożeń?

Według definicji IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody.