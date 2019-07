Niebezpieczne burze z gradem w połowie kraju. Ostrzeżenia IMGW

Weekend miejscami z gwałtowną pogodą - 12-07-2019 Koniec tygodnia upłynie pod znakiem gwałtownych zjawisk atmosferycznych. W kilku regionach kraju mogą wystąpić burze, lokalnie możliwy jest grad. W kolejnych dniach pogoda się uspokoi, choć możliwe są przelotne opady deszczu. czytaj dalej

W sobotę i w nadchodzących dniach aura może być groźna. Prognozowane są burze, lokalnie z opadami gradu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje ostrzeżenia i prognozuje kolejne.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali żółte alerty przed burzami z gradem. Obowiązują w województwach:

- dolnośląskim;

- opolskim;

- śląskim;

- małopolskim;

- świętokrzyskim;

- podkarpackim;

- lubuskim (we wszystkich powiatach z wyłączeniem słubickiego, sulęcińskiego, międzyrzeckiego, strzelecko-drezdeneckiego, gorzowskiego i Gorzowa Wielkopolskiego);

- wielkopolskim (w powiatach nowotomyskim, poznańskim, Poznań, grodziskim, wolsztyńskim, kościańskim, śremskim, średzkim, jarocińskim, gostyńskim, leszczyńskim, Leszno, rawickim, krotoszyńskim, pleszewskim, kaliskim, Kalisz, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim);

- łódzkim (wszędzie, za wyjątkiem powiatów kutnowskiego, łowickiego, łęczyckiego, zgierskiego, poddębickiego);

- mazowieckim (we wszystkich powiatach z wyłączeniem północno-zachodnich);

- lubelskim.

Prognozuje się tam wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 15 do 20 l/mkw., lokalnie do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 65 kilometrów na godzinę. Miejscami możliwe są opady gradu.

W woj. dolnośląskim i opolskim ostrzeżenia stracą ważność o godzinie 21 w sobotę.

W pozostałych województwach będą ważne do godziny 22 w sobotę.

Prognoza zagrożeń na sobotę

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mogą wydać alerty pierwszego stopnia przed burzami także w województwie zachodniopomorskim. Miejscami może tam spaść od ośmiu do 20, a lokalnie nawet do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Wiatr lokalnie osiągnie prędkość do 60-70 kilometrów na godzinę.

Jak chronić się przed burzą

Prognoza zagrożeń na niedzielę

Aura może przynieść niebezpieczne zjawiska także w niedzielę. W woj. zachodniopomorskim, lubuskim i wielkopolskim przewidywane są burze, miejscami też z gradem.

Może spaść od 10 do 15 l/mkw., a prognozowana prędkość wiatru w porywach może wynieść do 70 km/h.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Jak wynika z definicji IMGW, ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak wynika z definicji prognozy zagrożeń, jest to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.