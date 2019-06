Niebezpieczne burze z gradem. Żółte i pomarańczowe alerty

Sprawdź, gdzie jest burza - 20-06-2019 W całej Polsce pogoda w czwartek jest gwałtowna. Sprawdź, gdzie jest burza i jaka jest aktualna sytuacja pogodowa w kraju. czytaj dalej

Alerty drugiego stopnia przed burzami z gradem wydano w województwie pomorskim w powiatach: kwidzyńskim, tczewskim, starogardzkim, chojnickim, kościerskim, kartuskim, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Sopot, Gdańsk, gdańskim, nowodworskim, malborskim i sztumskim. Synoptycy prognozują, że miejscami może spaść od 30 do 50 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie do 60 l/mkw. Wyładowaniom mogą towarzyszyć porywy wiatru dochodzące do 100 kilometrów na godzinę. Miejscami spadnie grad.

Ostrzeżenia będą obowiązywać do północy.

OSTRZEŻENIA PIERWSZEGO STOPNIA

W czwartek Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej ostrzega również przed burzami z gradem. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach:

- śląskim - gdzie mogą wystąpić burze z opadami deszczu miejscami do 20-40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad. Alerty będą ważne do 22.30;

- małopolskim - gdzie możliwe są burze z opadami deszczu lokalnie do 20-40 l/mkw. i porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu;

- podkarpackim - prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 20-40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami może spaść grad;

- świętokrzyskim - gdzie mogą pojawić się burze z opadami deszczu miejscami do 20-40 l/mkw. i porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad;

- lubelskim - gdzie miejscami prognozuje się wystąpienie burz z deszczem rzędu 30-40 l/mkw., oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami może spaść grad. Alerty będą ważne do 22.30 w czwartek;

- mazowieckim - gdzie mogą pojawić się miejscami burze z opadami deszczu lokalnie do 30-40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwe są opady gradu. Ostrzeżenia będą obowiązywać do 23 w czwartek;

- warmińsko-mazurskim - gdzie mogą pojawić się burze z opadami deszczu miejscami do 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu. Alerty będą ważne do północy;

- kujawsko-pomorskim - gdzie prognozuje się wystąpienie burz z deszcze lokalnie do 20-40 l/mkw. i porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami spadnie grad. Alerty ważne będą do północy;

- pomorskim (poza powiatami, gdzie obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia) - mogą pojawić się burze z opadami deszczu, miejscami do 20-40 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami niewykluczony jest grad. Ostrzeżenia będą ważne do północy w czwartek;

- podlaskim - gdzie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami do 10-30 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu. Alerty będą ważne od godziny 14 w czwartek a 5 w piątek;

- wielkopolskim i lubuskim - gdzie mogą pojawić się burze z opadami deszczu do 20-40 l/mkw. i porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwe są opady gradu. Alerty będą ważne w czwartek do godziny 23;

- łódzkim - prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20-30 l/mkw., lokalnie do 40 l/mkw. oraz porywami wiatru do 90 km/h. Miejscami możliwy jest grad. Ostrzeżenia będą ważne w czwartek w godzinach 14-22.

W województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim alerty będą obowiązywać między godziną 9.30 a 22.30 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Wideo Potencjalny rozwój burz w ciągu najbliższej doby (Ventusky.com) | wideo bez dźwięku

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.