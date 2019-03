Niebezpieczne porywy wiatru. Obowiązują ostrzeżenia drugiego i pierwszego stopnia

Trudne warunki na polskich drogach - 10-03-2019 Pogoda utrudni podróżowanie w całym kraju. czytaj dalej

IMGW ostrzega: pogoda wciąż będzie bardzo niebezpieczna

Za sprawą trzech dynamicznych układów niżowych, które rządzą pogodą w Polsce, silny wiatr szybko nie ustanie. Czytaj więcej z prognozie pogody na najbliższe pięć dni.

Około godziny 6.30 w niedzielę najsilniejsze porywy wiatru odnotowano na Kasprowym Wierchu. Wiało tam z prędkością 83 kilometrów na godzinę.W Ustce wiatr osiągał 72 km/h. Powyżej 60 km/h wiało też w Kołobrzegu. Koszalinie, Zamościu i Leskau.

W ostatnich dniach z powodu wichur strażacy z całej Polski musieli interweniować ponad tysiąc razy.

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pomarańczowe alerty w województwach:

- zachodniopomorskim, w powiatach gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego południowo-zachodniego i zachodniego wiatru o średniej prędkości od 35 kilometrów na godzinę do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, miejscami do 100 km/h. Możliwe są również burze. Alerty obowiązują do godziny 10 w niedzielę;

- pomorskim, w powiatach słupskim, Słupsk, lęborskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Gdańsk, Sopot, nowodworskim, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego zachodniego wiatru o średniej prędkości od 55 km/h do 70 km/h, w porywach miejscami do 100 km/h. Mogą pojawić się również burze. Ostrzeżenia są ważne do godz. 10 w niedzielę;

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Alerty pierwszego stopnia przed silnymi porywami wiatru wydano w województwach:

- pomorskim, w powiatach z wyłączeniem tych, gdzie obowiązują alarmy drugiego stopnia, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego zachodniego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 55 km/h, w porywach do 85 km/h. Alerty stracą ważność o godz. 10 w niedzielę;

- warmińsko-mazurskim, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 16 w niedzielę;

- lubelskim, z wyłączeniem powiatów łukowskiego, ryckiego, puławskiego i opolskiego, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 11 w niedzielę;

- podkarpackim, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach miejscami do 80 km/h, z kierunków zachodnich.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Powinno się przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia i dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.