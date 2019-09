Pomarańczowe alarmy na północy kraju. Wysoki poziom wody w Bałtyku - 17-09-2019 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia. Poziom wody w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i warmińsko-mazurskim może sięgnąć, a nawet przekroczyć stan ostrzegawczy. Zalecana jest ostrożność. czytaj dalej

Od piątku nad Bałtykiem wieje wiatr osiągający w porywach siłę 9 stopni w skali Beauforta. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej taka pogoda może utrzymać się w północnej części Polski co najmniej do środy.

W niedzielę na litewskiej części Bałtyku wywrócił się polski jacht: zginęła jedna osoba, a druga zaginęła. Sztorm utrudniał podjęcie z innego polskiego jachtu rannego żeglarza.

Jak powiedziała w poniedziałek Maria Poświata, synoptyk z Biura Meteorologicznych Prognoz Morskich IMGW w Gdyni, 9 w skali Beauforta oznacza, że wiatr osiąga prędkość do około 85 kilometrów na godzinę, a na Bałtyku tworzą się fale mające około czterech metrów wysokości, a momentami nawet siedmiu metrów.

Poświata wyjaśniła, że do kumulacji sztormowej pogody dojdzie we wtorek, kiedy to w zachodniej części polskiego wybrzeża Bałtyku sztorm osiągnie siłę do 10 w skali Beauforta. Oznacza to, że prędkość wiatru będzie wynosiła nawet 100 km/h.

We wtorek należy spodziewać się także silniejszych porywów wiatru na lądzie i burz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne i prognozę zagrożeń. Przed silnym wiatrem ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Aktualizacja: ostrzeżenie #IMGW przed silnym wiatrem już dla wszystkich województw (obowiązuje do jutra, do godz. 11.30). Najsilniej ma wiać nad morzem, a także na południu (do 100 km/h – ostrzeżenie 2. stopnia). Uważajcie! pic.twitter.com/973CJim2fl — RCB (@RCB_RP) 17 września 2019

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pomarańczowe ostrzeżenia w województwach:

- zachodniopomorskim (w powiatach: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, białogardzkim, koszalińskim, Koszalin, sławieńskim), gdzie wystąpi silny zachodni i północno-zachodni wiatr o średniej prędkości do 50-60 km/h, w porywach do 95 km/h. Ostrzeżenia stracą ważność o północy w nocy z wtorku na środę;

- śląskim (w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim), małopolskim (w powiatach wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim, myślenickim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim) i podkarpackim (w powiatach jasielskim, krośnieńskim, Krosno, brzozowskim, sanockim, leskim i bieszczadzkim), w których przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 45-60 km/h, w porywach do 100 km/h z północnego zachodu. Najsilniejsze porywy pojawią się w górach. Alarmy będą ważne od godz. 20 we wtorek do godz. 9 w środę.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Niższy stopień ostrzeżeń meteorologicznych przed silnym wiatrem został wydany dla województw:

- zachodniopomorskiego (z wyłączeniem powiatów: Świnoujście, kamieńskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego, koszalińskiego, Koszalin, sławieńskiego), w którym przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 30-40 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 12 i będą ważne do północy w nocy z wtorku na środę;

- pomorskiego (w powiatach: słupskim, Słupsk, bytowskim, lęborskim, kartuskim, wejherowskim, puckim, Gdynia, Gdańsk, Sopot, gdańskim, nowodworskim), gdzie zachodni i północno-zachodni wiatr powieje ze średnią prędkością do 35-55 km/h, w porywach do 90 km/h. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 9 w środę;

- kujawsko-pomorskiego, gdzie wystąpi silny, zachodni i północno-zachodni wiatr o średniej prędkości do 25-35 km/h, zaś w porywach do 80 km/h. Alarmy obowiązują od godz. 15 we wtorek do godz. 5 w środę;

- mazowieckiego, w którym powieje z północnego zachodu ze średnią prędkością wynoszącą do 35-45 km/h, a w porywach do 80 km/h. Ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 18.30 we wtorek i będą obowiązywać do godz. 9 w środę;

- lubelskiego, gdzie przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35-45 km/h, w porywach do 80 km/h, z północnego zachodu. Ostrzeżenia obowiązują między godz. 21 we wtorek a godz. 11.30 w środę;

- lubuskiego, w którym powieje ze średnią prędkością do 25-35 km/h, w porywach do 75-90 km/h z zachodu i północnego zachodu, a alarmy będą ważne od godz. 14 do godz. 23 we wtorek;

- wielkopolskiego, w którym zachodni i północno-zachodni wiatr będzie osiągał średnio 25-35 km/h, w porywach rozpędzi się do 75-90 km/h. Ostrzeżenia obowiązują między godz. 14 we wtorek a godz. 2 w środę;

- dolnośląskiego, gdzie powieje z północnego zachodu ze średnią prędkością do 25-35 km/h, w porywach do 75 km/h. Alarmy obowiązują od godz. 16 we wtorek do godz. 4 w środę;

- opolskiego, w którym wiatr będzie osiągał średnio 25-35 km/h, a jego porywy do 75 km/h. Alarmy będą ważne między godz. 18 we wtorek a godz. 7 w środę;

- warmińsko-mazurskiego, gdzie przewiduje się wystąpienie umiarkowanego i dość silnego wiatru o średniej prędkości do 20-35 km/h, w porywach do 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Lokalnie burze. Ostrzeżenia będą ważne do godz. 9 w środę;

- podlaskiego, gdzie powieje umiarkowany i dość silny wiatr osiągający do 20-35 km/h, a w porywach lokalnie do 80 km/h. Lokalnie może zagrzmieć. Alarmy będą ważne między godz. 13 a 22 we wtorek;

- łódzkiego, gdzie należy spodziewać się porywów zachodniego i północno-zachodniego wiatru o średniej prędkości 25-35 km/h oraz porywów do 75-90 km/h. Ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 16 we wtorek do godz. 5 w środę;

- świętokrzyskiego oraz w śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego (tam, gdzie nie zostały wydane ostrzeżenia wyższego stopnia), w których powieje z północnego zachodu ze średnią prędkością osiągającą do 40-50 km/h, w porywach do 80 km/h. Ostrzeżenia będą obowiązywać od godz. 19 we wtorek do godz. 9 w środę.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Definicja IMGW mówi, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.