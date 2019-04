Niebezpieczne roztopy. Obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia

Prognoza pogody na dziś: ciepły i przeważnie pogodny dzień - 06-04-2019 Sobota w wielu regionach okaże się pogodna. Lokalnie mogą wystąpić słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 21 stopni Celsjusza. czytaj dalej

W południowych regionach kraju pogoda może być niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że temperatura powietrza wyniesie maksymalnie od 4 stopni Celsjusza do 7 stopni Celsjusza i może spowodować odwilż oraz topnienie pokrywy śnieżnej. Na południu kraju spodziewane są również opady deszczu, maksymalnie do 15 litrów na metr kwadratowy, które mogą przyspieszyć zmniejszanie się warstwy śniegu. Wiatr powieje z prędkością sięgającą od 35 kilometrów na godzinę do 45 kilometrów na godzinę.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed roztopami w województwach:

- śląskim - w powiatach bielskim i żywieckim;

- małopolskim - w powiatach suskim, nowotarskim i tatrzańskim.

Alerty będą obowiązywały do godziny 18 w sobotę.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

Ostrzeżenia IMGW wydawane są w trzystopniowej, rosnącej skali. Alert drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.