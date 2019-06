Niebezpieczne upały. Ostrzeżenia IMGW

Queenie kształtuje pogodę w Polsce - 03-06-2019 Napłynie gorące i suche powietrze. Polska jest pod wpływem wyżu Qeenie znad Łotwy. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują. W województwie(w powiatach złotowskim, pilskim, chodzieskim, czarnkowsko-trzcianeckim, obornickim, szamotulskim, międzychodzkim, nowotomyskim, poznańskim, Poznań, śremskim, kościańskim, grodziskim, wolsztyńskim, leszczyńskim, Leszno, gostyńskim, rawickim) prognozuje się, że temperatura maksymalna będzie sięgała od 29 do 31 stopni Celsjusza. W nocy termometry mogą wskazać od 16 do 18 st. C.

Alerty w województwie wielkopolskim wejdą w życie o godzinie 17 w poniedziałek. W obu województwach stracą ważność w środę o godzinie 17.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń

WTOREK

Również w kolejnych dniach pogoda może być zagrożeniem.będą dawać się we znaki w województwach. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują tam temperaturę sięgającą w dzień maksymalnie do 28-30 st. C, zaś w nocy minimum 13-15 st. C.

Z kolei na południowym wschodzie Polski zagrożeniem będą burze z opadami gradu. Mogą występować w województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim. Według Instytutu podczas burz spadnie do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Porywy wiatru osiągną do 60-70 kilometrów na godzinę. Lokalnie wystąpią opady gradu.

Ostrzeżenia mogą pojawić się między godziną 7.30 we wtorek a 7.30 w środę.

Prognoza zagrożeń na wtorek (IMGW)

ŚRODA

będą zagrożeniem także w środę. W województwachprognozuje się w dzień temperaturę maksymalną wynoszącą do 28-30 st. C. W nocy na termometrach mieszkańcy zobaczą około 14-16 st. C.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim wystąpią burze z opadami deszczu do 10-20 l/mkw, lokalnie około 25 l/mkw, oraz porywami wiatru do 65-70 km/h. Lokalnie spadnie grad.

Alarmy zostaną wydane między godziną 7.30 w środę a 7.30 w czwartek.

Prognoza zagrożeń na środę (IMGW)

