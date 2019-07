Niebezpieczne upały. Ostrzeżenia IMGW dla części kraju

Do Polski wracają upały. Wraz z nimi możliwe są burze - 23-07-2019 Przed nami gorące dni. W wielu regionach mogą pojawić się burze - lokalnie z gradem. Temperatura wzrośnie miejscami nawet do 32 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali żółte alarmy przed upałem w województwach:

- wielkopolskim, w powiatach: leszczyńskim, Leszno, kościańskim, wolsztyńskim, grodziskim, nowotomyskim, szamotulskim, międzychodzkim, czarnkowsko-trzcianeckim;

- opolskim, w powiatach nyskim i brzeskim;

- zachodniopomorskim, w powiatach: gryfińskim, pyrzyckim, myśliborskim;

Synoptycy zapowiadają, że ostrzeżenia w wyżej wymienionych województwach mogą objąć też pozostałe powiaty.

- lubuskim, we wszystkich powiatach;

- dolnośląskim, we wszystkich powiatach poza: milickim, oleśnickim, kłodzkim, ząbkowickim, dzierżoniowskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, jeleniogórskim, Jelenia Góra.

Tam prognozowana maksymalna temperatura w dzień może osiągnąć od 29 do 31 stopni Celsjusza. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 15-16 do 17-18 st. C.

Ostrzeżenia w województwach lubuskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim ważne będą do godziny 20 w czwartek, natomiast w województwie dolnośląskim i opolskim obowiązywać będą do godz. 19 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na piątek

W województwie dolnośląskim i lubuskim w piątek mogą zostać wydane ostrzeżenia przed upałem pierwszego stopnia.

Na zachodzie województwa dolnośląskiego temperatura w ciągu dnia może sięgnąć do około 30 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie około 17 st. C.

Na terenie województwa lubuskiego termometry mogą pokazać maksymalnie od 29 do 30 st. C. Temperatura minimalna w nocy może sięgnąć od 16 st. C do 17 st. C.

Jeżeli zostaną wydane alerty, to będą obowiązywać od godziny 7.30 w piątek do godziny 7.30 w sobotę.

Prognoza zagrożeń na piątek (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Jak wynika z definicji prognozy zagrożeń, jest to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.