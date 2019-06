Niebezpieczne upały w 11 województwach. Ostrzeżenia drugiego stopnia

Prognoza pogody na dziś: lokalnie burze, do 31 stopni - 10-06-2019 W poniedziałek w wielu regionach pojawi się pogodna aura. Lokalnie wystąpią burze, niekiedy z opadami gradu. Termometry wskażą do 31 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Ostrzeżenia drugiego stopnia

W poniedziałek znaczna część kraju będzie zmagać się w upalną pogodą. Może być niebezpieczna dla życia i zdrowia, dlatego synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali pomarańczowe alerty.

W województwach podkarpackim (z wyłączeniem powiatów: bieszczadzkiego, jasielskiego, krośnieńskiego, Krosno, sanockiego, leskiego), małopolskim (z wyłączeniem powiatów: gorlickiego, Nowy Sącz, nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego), śląskim (z wyłączeniem powiatów: cieszyńskiego, bielskiego, żywieckiego, Bielsko-Biała), lubuskim, wielkopolskim (z wyłączeniem powiatów: złotowskiego, pilskiego), mazowieckim (w powiatach: Płock, płockim, gostynińskim, sochaczewskim, żyrardowskim, grodziskim, pruszkowskim, warszawskim zachodnim, Warszawa, otwockim, grójeckim, piaseczyńskim, przysuskim, białobrzeskim, kozienickim, garwolińskim, Radom, radomskim, lipskim, zwoleńskim i szydłowieckim), łódzkim, kujawsko-pomorskim i świętokrzyskim przewiduje się, że temperatura maksymalna będzie sięgała od 30 do 33 stopni Celsjusza. W nocy termometry mogą wskazać od 17 do 20 st. C.

Ostrzeżenia w tych województwach będą obowiązywać od godziny 12 w poniedziałek do godziny 20 lub 21 w środę.

Synoptycy IMGW przed upałem ostrzegają także mieszkańców województwa opolskiego i dolnośląskiego (z wyłączeniem powiatów: kłodzkiego, wałbrzyskiego, Wałbrzych, kamiennogórskiego, jeleniogórskiego, Jelenia Góra, lubańskiego i lwóweckiego), gdzie alerty będą obowiązywać od godziny 12 w poniedziałek do godz. 20 w czwartek.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

OSTRZEŻENIA DRUGIEGO STOPNIA

W poniedziałek aura może być bardzo niebezpieczna, ponieważ oprócz upałów prognozowane są także. Wyładowaniom mogą towarzyszyć. Szczególnie niebezpiecznie będzie w woj., gdzie mogą pojawić się alerty drugiego stopnia. Wieczorem i w nocy prognozuje się tam wystąpienie silnych burz z opadami deszczu do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 100 km/h. Lokalnie spadnie grad.

OSTRZEŻENIA PIERWSZEGO STOPNIA

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem mogą zostać wydane dla województw lubuskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. Jak prognozuje IMGW, wystąpią tam burze z opadami deszczy rzędu 15-25 l/mkw. oraz porywami wiatru rozpędzającymi się do 75-90 km/h.

IMGW może wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego, gdzie prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 10 litrów na metr kwadratowy, lokalnie do 15 l/mkw. oraz porywami wiatru do 75 kilometrów na godzinę.

Wydania alarmów należy spodziewać się do godziny 7.30 we wtorek.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na wtorek

OSTRZEŻENIA DRUGIEGO STOPNIA

IMGW może wydać pomarańczowe alerty przedw województwach:. Prognozuje się tam temperaturę maksymalną w dzień wynoszącą od 28 st. C do 31 st. C. Temperatura minimalna sięgnie w nocy od 16 st. C do 20 st. C.

Ponad to w woj. zachodniopomorskim zagrożą burze z gradem. Wieczorem i w nocy prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu do 30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 100 km/h. Lokalnie opady gradu.

OSTRZEŻENIA PIERWSZEGO STOPNIA

Synoptycy IMGW mogą wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i lubelskiego. Prognozuje się tam temperaturę maksymalną w dzień wynoszącą od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy osiągnie od 16 st. C do 18 st. C.

Oprócz tego mogą zostać wydane również alerty przed burzami z gradem. Zwłaszcza na zachodzie woj. dolnośląskiego i opolskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15-20 l/mkw., oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu.

Ostrzeżenia będą wydane między godz. 7.30 we wtorek a 7.30 w środę.

Prognoza zagrożeń na wtorek (IMGW)

Prognoza zagrożeń na środę

OSTRZEŻENIA DRUGIEGO STOPNIA

W środę aura nie będzie się wiele różnić od tej z poprzednich dni. Województwa:mogą być objęte alertami drugiego stopnia przed upałem. Prognozuje się tam temperaturę maksymalną w dzień sięgającą od 28 st. C do 30 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 14 st. C do 16 st. C.

OSTRZEŻENIA PIERWSZEGO STOPNIA

Upały dadzą się we znaki także w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim i lubelskim, gdzie w dzień temperatura sięgnie maksymalnie od 29 do 31 st. C, zaś w nocy od 16 st. C do 31 st. C.

Mogą zostać wydane również ostrzeżenia przed burzami z opadami gradu. W woj. zachodniopomorskim pojawią się silne burze z opadami deszczu do 30 l/mkw. W woj. dolnośląskim i opolskim, Zwłaszcza na zachodzie regionów prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 do 20 l/mkw. W wymienionych województwach powieje z prędkością 80 km/h i lokalnie spanie grad.

Alarmy pojawią się między godz. 7.30 w środę a 7.30 w czwartek.

Prognoza zagrożeń na środę (IMGW)

Jak przetrwać upały (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa)

Pierwsza pomoc: udar cieplny (Maria Samczuk/PAP)

Jak zachowywać się podczas burzy? (Maciej Zieliński/PAP)

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia?

Czym jest prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Powinno się przestrzegać wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia i dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Według definicji IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody.