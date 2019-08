Niebezpiecznie. Alerty i prognoza zagrożeń IMGW

"Do gór wysokich trzeba dojrzeć" - 24-08-2019 Po ostatnich wydarzeniach na Giewoncie, podczas których życie straciło łącznie pięć osób, warto przypomnieć sobie podstawy zachowania w górach. O tym, jak należy się zachować w przypadku niebezpiecznych zjawisk pogodowych, mówił w programie "Wstajesz i weekend" przewodnik turystyczny Kajetan Gawarecki. czytaj dalej

Przed nami czas z groźną aurą. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia i prognozę zagrożeń.

Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia

Alerty pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

- dolnośląskim (w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, jeleniogórskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kłodzkim, ząbkowickim);

- opolskim (w powiatach nyskim, prudnickim i głubczyckim);

- śląskim (w powiatach cieszyńskim i żywieckim);

- małopolskim (w powiatach suskim, nowotarskim i tatrzańskim).

Burzom, które wystąpią w sobotę w tych regionach, towarzyszyć mają opady deszczu sięgające do 25 litrów na metr kwadratowy. Podczas burz może powiać wiatr rozpędzający się do 65 kilometrów na godzinę.

Najbardziej intensywnych zjawisk spodziewamy się od sobotniego wczesnego popołudnia do wieczora.

Aktualne ostrzeżenia meteorologiczne IMGW

Niedziela miejscami niebezpieczna

W woj. opolskim i dolnośląskim IMGW planuje wydać w niedzielę alarmy pierwszego stopnia przed burzami. W tych regionach synoptycy prognozują wyładowania atmosferyczne z opadami deszczu do 25 l/mkw. oraz porywami wiatru rozpędzającymi się do 70 km/h. Niewykluczone są opady gradu.

Prognoza ostrzeżeń na niedzielę (IMGW)

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

W poniedziałek w woj. dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim mogą pojawić się burze z gradem. Według prognoz może spaść od 20 do 30 l/mkw. deszczu, a prędkość wiatru może wynieść do 60 km/h. Jeśli IMGW wyda przed burzami alarmy, to będą to alarmy pierwszego stopnia.

W woj. zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim synoptycy mogą wydać z kolei alarmy drugiego stopnia przed upałami. Prognozowana temperatura w dzień może wynieść od 30 do 33 stopni Celsjusza, a w nocy od 18 do 20 st. C.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek (IMGW)

Czym jest ostrzeżenie drugiego stopnia?

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia?

Według definicji IMGW ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest prognoza zagrożeń?

Zgodnie z definicją IMGW, ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Według definicji IMGW, prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.