Niebezpiecznie deszczowa i wietrzna noc. Ostrzeżenia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Aura w niedzielny wieczór i w nocy z niedzieli na poniedziałek w wielu regionach może być niebezpieczna. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia.

Także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegło przed groźną pogodą.

"Najmocniej wiać będzie na południu woj.: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Jesteśmy w trakcie pilotażu #AlertRCB, dlatego SMS-a dostaną osoby przebywające na terenie całych województw, a nie tylko najbardziej zagrożonych powiatów" - napisano na Twitterze.

Jak zabezpieczyć się przed wichurą

Ostrzeżenia drugiego stopnia

Jak podaje IMGW, w woj. świętokrzyskim, podkarpackim i śląskim wiatr może wiać ze średnią prędkością od 35 km/h do 50 km/h, w porywach miejscami do 95 km/h, z południowego zachodu, skręcający na północny zachód.

W woj. małopolskim średnia prędkość wyniesie od 45 km/h do 70 km/h, w porywach miejscami od 90 km/h do nawet 115 km/h. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu, skręcając na północny zachód.

Ostrzeżenia w woj. świętokrzyskim i małopolskim będą obowiązywać od godz. 21 w niedzielę do 7 w poniedziałek, w woj. śląskim między godziną 20 w niedzielę a 6 w poniedziałek. W woj. podkarpackim ma obowiązywać od 23 w niedzielę do 10 w poniedziałek.

W woj. opolskim alert obejmuje powiaty: kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki, krapkowicki, głubczycki, prudnicki i nyski. W woj. dolnośląskim ostrzeżenie obowiązuje w powiatach: ząbkowickim, kłodzkim, dzierżoniowskim, świdnickim, Wałbrzychu, wałbrzyskim, kamiennogórskim, Jeleniej Górze, jeleniogórskim, złotoryjskim, lwóweckim i lubańskim. W tych regionach wiatr może wiać ze średnią prędkością od 40 kilometrów na godzinę do 55 km/h, w porywach miejscami od 85 km/h do 100 km/h z północnego zachodu. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 20.30 w niedzielę do godziny 9.30 w poniedziałek

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Na terenie trzech województw IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Mają obowiązywać od godziny 18 w niedzielę do godziny 6 w poniedziałek.

Na tym obszarze IMGW ostrzega przed opadami deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Może spaść od 30 do 45 litrów na metr kwadratowy, a lokalnie nawet do 50 l/mkw.

W woj. lubuskim alert wydano w powiatach: krośnieńskim, nowosolskim, zielonogórskim, żagańskim, żarskim, wschowskim i Zielonej Górze.

Na terenie woj. wielkopolskiego ostrzeżenie obowiązuje w powiatach: gostyńskim, grodziskim, jarocińskim, kaliskim, kępińskim, kościańskim, krotoszyńskim, leszczyńskim, ostrowskim, ostrzeszowskim, pleszewskim, rawickim, śremskim, tureckim, wolsztyńskim, Kaliszu i Lesznie.

W woj. łódzkim alert obowiązuje we wszystkich powiatach z wyjątkiem łowickiego i kutnowskiego.

W woj. opolskim i woj. dolnośląskim oprócz intensywnych opadów deszczu (suma opadów rzędu 25-35 l/mkw.), może powiać też silny wiatr. Ten może powiać ze średnią prędkością od 40 km/h do 50 km/h, a w porywach lokalnie od 70 km/h do 80 km/h. Powieje z północnego-zachodu. Alert obowiązuje od godziny 20 w niedzielę do godziny 9 w poniedziałek.

Na terenie woj. opolskiego ostrzeżenie obejmuje powiaty: oleski, kluczborski, namysłowski, opolski, Opole oraz brzeski. W woj. dolnośląskim alert dotyczy powiatów: ząbkowickiego, kłodzkiego, dzierżoniowskiego, świdnickiego, Wałbrzychu, wałbrzyskiego, kamiennogórskiego, Jeleniej Góry, jeleniogórskiego i złotoryjskiego.

W woj. mazowieckim i lubelskim suma opadów wyniesie od 20 do 35 l/mkw., a wiatr powieje ze średnią prędkością od 25 km/h do 35 km/h, a w porywach lokalnie do 90 km/h. Ma wiać z północy i północnego zachodu. Opady deszczu spodziewane są we wszystkich powiatach woj. mazowieckiego z wyjątkiem sierpeckiego, żuromińskiego, mławskiego, ciechanowskiego, przasnyskiego, Ostrołęka, ostrołęckiego, i makowskiego oraz woj. lubelskiego bez powiatów Biała Podlaska, bialskiego, łukowskiego, radzyńskiego, parczewskiego i włodawskiego. Deszcz oszczędzi wschodnie powiaty woj. lubelskiego, a w woj. mazowieckim - powiaty zachodnie.

Intensywne opady deszczu mogą też pojawić się w części południowych powiatów woj. podlaskiego. Prognozowana ilość opadów deszczu wyniesie od 15 do 35 l/mkw. Ostrzeżenie będzie obowiązywać od godziny 21 w niedzielę do godziny 11 w poniedziałek.

Ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia

IMGW wydał także ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia. W woj. pomorskim i zachodniopomorskim w związku z sytuacją meteorologiczną, od godzin wieczornych na wybrzeżu prognozowany jest wzrost poziomów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych na wybrzeżu wschodnim. Ostrzeżenie będzie ważne między godziną 20 w niedzielę, a godziną 20 w poniedziałek.

Powieje w poniedziałek

Trudna sytuacja pogodowa zapowiadana jest dla wszystkich województw na poniedziałek.

Zapowiadane są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed:

- silnym wiatrem w województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, małopolskim, lubelskim, świętokrzyskim.

W woj. podkarpackim może zostać wydane ostrzeżenie drugiego stopnia.

W województwie podlaskim oprócz wiatru mogą pojawić się intensywne opady deszczu. Na południu województwa może spaść od 8 do 15 l/mkw. deszczu, a lokalnie do 35 l/mkw.

Na Pomorzu mogą przejść burze.

Wiatr powieje ze średnią prędkością 20-40 km/h, w porywach do 70-90 km/h, z północnego zachodu.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia "przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej."

Ostrzeżenie drugiego stopnia

Ostrzeżenie hydrologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia "przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych."

Ostrzeżenia te wydawane są w trzystopniowej skali. Drugi stopień ostrzeżenia oznacza, że "stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, lecz poniżej stanów alarmowych."

Czym jest prognoza zagrożeń?

Prognoza zagrożeń to "orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. Opracowywana jest ona przez synoptyka meteorologa w oparciu o jego wiedzę i dostępne w czasie opracowywania dane prognostyczne, pochodzące z obliczeń numerycznych modeli prognozowania pogody".