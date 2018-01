W poniedziałek na północy kraju powieje silny wiatr, w porywach do 90 kilometrów na godzinę. W nocy powieje jeszcze mocniej.

W niedzielę silny wiatr dokuczał mieszkańcom Polski północnej. Do późnych godzin wieczornych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymywał ostrzeżenia drugiego stopnia w strefie brzegowej wschodniej i zachodniej oraz dla północnej części Pomorza.

Wiatr pozostanie groźny również w poniedziałek i wtorek. IMGW prognozuje wydanie alertów przed zjawiskiem dla znacznego obszaru kraju.

Gdzie obowiązują ostrzeżenia?

OSTRZEŻENIE TRZECIEGO STOPNIA

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 10 w poniedziałek do godz. 6.30 we wtorek.

OSTRZEŻENIE DRUGIEGO STOPNIA

Województwo pomorskie - subregion nadmorski

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, z porywami do 90 km/h, w nocy do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenie jest ważne do wtorku do godz. 10.

Strefa brzegowa - część zachodnia

Powieje wiatr południowo-zachodni do zachodniego 6 do 7, w porywach 8 do 9 w skali Beauforta.

Ostrzeżenie jest ważne do poniedziałku do godz. 22.

OSTRZEŻENIA PIERWSZEGO STOPNIA

Województwo pomorskie - subregion wewnętrzny

Ostrzeżenie obowiązuje do wtorku do godz. 10.

Województwo zachodniopomorskie - subregion nadmorski

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenie jest ważne do wtorku do godz. 7.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Prognoza ostrzeżeń na kolejne dni

Silny wiatr utrzyma się nad Polską w poniedziałek. Powieje w 11 województwach na zachodzie, południu oraz częściowo w centrum kraju. Na południu średnia prędkość wiatru dojdzie do nawet 45 km/h, a porywy do 80 km/h (Dolny Śląsk). Synoptycy TVN Meteo prognozują, że na Wybrzeżu może wiać nawet do 100 km/h.

Na zachodzie porywy okażą się słabsze - maksymalnie do 70 km/h. Prognozowana prędkość średnia ma wahać się między 25 a 35 km/h.

Prognozowane ostrzeżenia meteorologiczne na poniedziałek (IMGW)

We wtorek zaś silny wiatr wystąpi we wschodniej połowie Polski. IMGW przewiduje wydanie ostrzeżeń dla ośmiu województw.

Najsilniej powieje na południowym wschodzie. Tutaj średnia prędkość wiatru wyniesie od 30 do 40 km/h, a porywy dojdą do 75 km/h. Na Mazowszu oraz w regionach północno-wschodnich, gdzie powieje średnio 25-35 km/h, a w porywach maksymalnie do 70 km/h.

Prognozowane ostrzeżenia meteorologiczne na wtorek (IMGW)

Na środę IMGW nie prognozuje wydania ostrzeżeń.

Co oznaczają ostrzeżenia?

Ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia oznacza, że "przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i zagrożenie życia. Niebezpieczne zjawiska w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".