Niebezpiecznie na południu. Intensywne opady śniegu i oblodzenia

Prognoza pogody na dziś: temperatura miejscami nie przekroczy zera - 26-11-2018 Nowy tydzień rozpocznie się na ogół pochmurną i chłodną aurą. W niektórych regionach może spaść śnieg, jednak możemy liczyć na przejaśnienia w innych. Na termometrach zobaczymy nie więcej niż 5 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Nad południowymi regionami kraju rozciąga się front atmosferyczny, związany z niżem znad Węgier. Przynosi on opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Najmocniej ma padać w górach.

W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura spadnie poniżej zera stopni Celsjusza, co będzie sprzyjać powstawaniu oblodzeń.

Instytut Meteorologii i i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i oblodzeniami.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia

Oblodzenia

Alerty przed oblodzeniami obowiązują w województwach: małopolskim, podkarpackim i śląskim (w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsku-Białej i żywieckim).

Synoptycy prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza do zera, natomiast temperatura minimalna gruntu od -4 st. C do -1 st. C.

Na północy ostrzeżenia obowiązywać będą do godziny 10 w poniedziałek, a na południu od godziny 20 w poniedziałek do godziny 8 rano we wtorek.

Intensywne opady śniegu

Poza oblodzeniami, IMGW ostrzega również przed intensywnymi opadami śniegu. W województwie małopolskim (na terenie powiatów: limanowskiego, nowosądeckiego, Nowego Sącza i gorlickiego) oraz w podkarpackim (w powiatach: bieszczadzkim, leskim, sanockim, krośnieńskim, jasielskim i w Krośnie) prognozuje się występowanie opadów śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujących przyrost pokrywy śnieżnej miejscami od 15 cm do 20 cm.

Alerty będą ważne do godziny 10 we wtorek.

Ostrzeżenia meteorologiczne (IMGW)

Czym są ostrzeżenia pierwszego stopnia?

"Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".